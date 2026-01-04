Трамп после захвата Мадуро выразил недовольство Путиным 7 4.01.2026, 11:22

Российский диктатор «убивает слишком много людей».

Президент США Дональд Трамп заявил, что он «не в восторге» от лидера РФ Владимира Путина, потому что тот «убивает слишком много людей».

Об этом глава Белого дома сказал во время пресс-конференции, посвященной операции в Венесуэле.

Что сказал Трамп о Путине

Журналисты спросили президента США, обсуждал ли он во время последнего телефонного разговора с Путиным вопрос диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Мы никогда не говорили о лидере Николасе Мадуро», - сказал Трамп.

Журналист далее спросил: «Вы сейчас злитесь на него (Путина. - ред.)?»

«Я не в восторге от Путина. Он убивает слишком много людей», - ответил глава США.

Трамп о войне в Украине

Трамп также в очередной раз повторил, что завершил «восемь с половиной войн». Глава Белого дома отметил, что считал, что легче всего будет прекратить войну РФ против Украины.

«Я остановил восемь с половиной войн. Таиланд и Камбоджа... Они снова начали войну. Сейчас у нас восемь с половиной, потому что эта война снова началась, поэтому я скажу, что это половина войны. Я думал, что легче всего будет остановить войну между Украиной и Россией, но нет... Это не моя война, но я хочу остановить. Вы видели, что в прошлом месяце погибло 30 тыс. в основном солдат? Я хочу это остановить... Если я могу остановить эту войну и остановить (убийства. - Ред.) 30 тыс. молодых людей», - сказал глава Белого дома.

Президент США также добавил, что есть «определенный прогресс» в урегулировании войны, которую Россия ведет против Украины.

«Я унаследовал эту войну. Это были Джо Байден, Зеленский и Путин, которые начали эту войну. Я пришел, когда эта ситуация уже была. И это ужасно... Эта война стала просто морем крови», - добавил Трамп.

