Известный производитель напитков представил свой первый суперкар 4.01.2026, 11:36

Red Bull RB17 — экстремальное трековое авто.

Новый Red Bull RB17 показали в серийном исполнении. Первый суперкар компании весит менее тонны, имеет инновационную аэродинамику и оснащен 1200-сильной гибридной установкой.

Суперкар Red Bull RB17 начнут производить с весны и всего соберут 50 авто стоимостью $6,5 миллиона. Об этом сообщает Top Gear.

Новый Red Bull RB17 — экстремальное трековое купе. В его разработке принимал участие многолетний конструктор болидов «Формулы-1» Red Bull Эдриан Ньюи.

Аэродинамике авто уделили немало внимания. Передний спойлер, обвес, киль, небольшое антикрыло и гигантский диффузор обеспечивают до 1700 кг прижимной силы. При этом карбоновое купе Red Bull RB17 весит всего 805 кг.

Для облегчения доступа в салон двери поднимаются вверх. Внутри установили руль-штурвал в стиле «Формулы-1» со встроенным цифровым щитком приборов.

Специально для Red Bull RB17 британский производитель двигателей для «Формулы-1» Cosworth разработал высокооборотный 4,5-литровый V10, который развивает 1000 л.с. при 15 000 об/мин. В паре с ним работает 200-сильный электромотор.

Максимальная скорость Red Bull RB17 превышает 350 км/ч, а боковое ускорение в поворотах достигает 5G. Суперкар оснащен активной подвеской, карбоново-керамическими тормозами и гоночными шинами-сликами.

