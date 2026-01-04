закрыть
В Столинском районе ГАИ открыла стрельбу по автомобилю ВАЗ

  • 4.01.2026, 11:52
Оружие решили применить во время погони.

В Столинском районе ГАИ во время погони пришлось останавливать автомобиль ВАЗ с применением оружия. Об этом сообщает «Зеркало» со ссылкой на МВД.

Началось все с того, что наряд ГАИ подал сигнал об остановке водителю ВАЗа, который тот проигнорировал. Затем было преследование.

«На неоднократные законные требования милиционеров нарушитель не реагировал и пытался скрыться. Автомобиль вилял по проезжей части, создавая реальную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения. Было принято решение использовать оружие», — сообщили в МВД.

За рулем оказался 39-летний местный житель с признаками опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Также выяснилось, что мужчина лишен права управления транспортными средствами и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

На мужчину составили семь административных протоколов. За отказ от освидетельствования его ожидает штраф в размере 200 базовых величин (9000 рублей). Водитель находится в изоляторе временного содержания, авто доставлено на охраняемую стоянку.

