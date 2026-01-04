Кремлевский режим слабеет

Кремлевский режим слабеет1
- Андрей Зубов
- 4.01.2026, 12:02
- 6,100
Трамп больше не будет общаться с Путиным как с равным.
Когда началась российская агрессия в Украине, режим Башара Асада крепко владел Сирией, иранские аятоллы поддерживали напряженность и терроризм по всему Переднему Востоку, находясь в тесном союзе с Кремлем, а изобильная нефтью Венесуэла полностью контролировалась тираном Мадуро, опиравшимся на Россию и Китай и даже переместившим в Москву часть золотого запаса своей страны. Опираясь на таких союзников и вассалов Путин мечтал о власти над миром. Короткая и победоносная война в Украине должна была стать трамплином к мировому господству.
Война в Украине идет уже четыре года и превратилась для кремлевского диктатора в позор и в бесконечный кошмар, из которого у него нет сил вынырнуть.
Сирия была сдана ровно год назад. Путин даже не попробовал защитить своего старинного «друга», а просто вывез его с семьей и золотым запасом в Москву, отдав страну под контроль Эрдогана.
Когда США и Израиль наносили удары по ядерным объектам Ирана, Путин предал забвению договор о сотрудничестве и взаимопомощи, заключенный с аятоллами, и предоставил тегеранский режим самому себе.
Теперь, практически молча, он принял арест своего союзника Мадуро американским спецназом и вывоз его в США на суд.
Думаю, в глазах всего мира кремлевский диктатор теперь выглядит слабым. Вряд ли Трамп будет продолжать общаться с ним как с равным и даже близким по силе и влиянию. Вряд ли другие союзники и симпасанты останутся с Путиным. В этой компании ценят не принципы или идеи, а только силу и деньги. По всей видимости и то, и другое в Кремле заканчивается. А впереди позор, потеря власти и все то, что за этим обычно следует для таких режимов.
Андрей Зубов, «Фейсбук»