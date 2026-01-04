Британия и Франция разбомбили подземный склад вооружений «Исламского государства» в Сирии 4.01.2026, 12:18

2,266

Удары по бункеру нанесли истребители RAF Typhoon.

Боевая авиация Великобритании и Франции в рамках патрулирования воздушного пространства над Сирией провела операцию по уничтожению подземного военного объекта террористической группы «Исламское государство», сообщает Минобороны Великобритании.

«Тщательный анализ разведывательных данных выявил подземный объект в горах в нескольких милях к северу от древнего города Пальмира. Этот объект был занят боевиками ИГИЛ, скорее всего, для хранения оружия и взрывчатых веществ», — пояснили в ведомстве. Удары по бункеру 3 января нанесли истребители RAF Typhoon FGR4. Они сбросили управляемые авиабомбы Paveway IV, которые поразили туннели, ведущие к складу. В ходе операции не пострадало гражданское население и все самолеты вернулись на свои базы, отчитались в Минобороны.

Our aircraft used Paveway IV guided bombs to target a number of access tunnels down to the facility; whilst detailed assessment is now underway, initial indications are that the target was engaged successfully. pic.twitter.com/IPBOv3rCeR — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 3, 2026

«Эта операция демонстрирует лидерство Великобритании и решимость плечом к плечу с нашими союзниками искоренить любое возрождение ИГИЛ и его опасных и жестоких идеологий на Ближнем Востоке», — заявил, комментируя итоги атаки, министр обороны Британии Джон Хили.

Согласно данным ООН, в Сирии и Ираке продолжают действовать от 5000 до 7000 боевиков ИГ.

13 декабря один из террористов убил двоих американских солдат в Пальмире, также от его рук погиб еще один гражданский американец. Президент США Дональд Трамп пообещал ответные меры, и уже через неделю американские военные нанесли удары по более чем 70 объектам ИГ в разных районах Сирии, сообщал в X глава Пентагона Пит Хегсет.

Кроме того, в конце года армия США нанесла «мощный и смертоносный» удар по террористам ИГ на северо-западе Нигерии, заявлял Трамп. Источник Reuters в американской администрации указывал, что удары по представителям группировки были совершены по запросу нигерийских властей. В МИДе африканской страны подтвердили координацию с США авиаударов по «террористическим целям».

