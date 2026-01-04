В Беларуси вступили в силу изменения по штрафам 4.01.2026, 12:44

Теперь их могут списывать прямо со счетов.

С 1 января 2026 года в Беларуси вступил в силу закон, вводящий упрощенный порядок исполнительного производства. Он позволяет автоматически списывать задолженности по штрафам, в том числе за нарушения ПДД, зафиксированные камерами фотофиксации, с банковских счетов граждан, пишет «Зеркало».

Закон «Об изменении законов по вопросам исполнительного производства» был опубликован в июле прошлого года, но изменения по нему вступили в силу с 1 января 2026-го. Согласно документу, взыскание по назначенным штрафам теперь возможно без возбуждения полноценного исполнительного производства. Деньги с карты оштрафованного человека могут списать, если его ситуация соответствует двум условиям: сумма долга не превышает 20 базовых величин (с 1 января это 900 рублей), а в отношении должника отсутствуют другие исполнительные производства, связанные с денежными взысканиями.

При этом должнику предоставляется возможность добровольно погасить задолженность в течение двух месяцев. В первый месяц необходимо оплатить не менее 30% суммы долга, во второй — полностью закрыть задолженность. Если этого не сделать, может быть применено принудительное взыскание.

В случае просрочки также взимается исполнительский сбор в размере 10% от суммы долга, но не менее 0,5 базовой величины (22,5 рубля).

При неисполнении обязательств возможны дополнительные меры, включая арест имущества или временное ограничение права управления транспортным средством.

Отмечается, что судебный исполнитель вправе взыскивать денежные средства не только с банковских счетов, но и с вкладов, депозитов в небанковских финансовых организациях, а также с электронных кошельков.

