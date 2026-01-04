Европейские лидеры отреагировали на операцию США в Венесуэле и захват Мадуро 4 4.01.2026, 12:51

1,896

Режим узурпатора не был легитимным.

В европейских столицах прокомментировали молниеносную операцию США в Венесуэле с захватом президента Николаса Мадуро и его жены.

Как сообщает «Европейская правда», заявления лидеров и руководителей МИД появились в их X.

Президент Франции Эмманюэль Макрон констатировал, что венесуэльцы «избавились от диктатуры Николаса Мадуро и могут только радоваться по этому поводу», поскольку тот узурпировал власть и подавлял фундаментальные свободы.

«Будущий переход власти должен быть мирным, демократическим и с уважением к воле венесуэльского народа. Мы хотим, чтобы избранный в 2024 году президент Эдмундо Гонсалес Уррутиа мог как можно быстрее обеспечить этот переход», – отметил Макрон.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил как позитив для Венесуэлы конец правления Мадуро, но напомнил о важности международного права.

«Мадуро довел свою страну до руины. Последние выборы были сфальсифицированы. Как и многие страны, мы не признавали его президентства... Юридическая оценка интервенции США – сложный вопрос и требует тщательного анализа.

Международное право остается руководящей основой. На этом этапе нужно избежать политической нестабильности в Венесуэле», – отметил он, добавив, что теперь главное – обеспечить переход власти к демократически избранной.

Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что, несмотря на противоречивый характер операции США, в данном случае видит основания говорить о ее легитимности.

«Италия, как и ключевые международные партнеры, никогда не признавала самопровозглашенной победы Мадуро на выборах и осуждала репрессии режима... Итальянское правительство считает, что внешнее военное вмешательство не должно быть методом свержения тоталитарных режимов. Но в то же время оно считает интервенцию оборонительного характера, направленную против гибридных атак на собственную безопасность, легитимной – как в случае государственных субъектов, которые способствуют наркоторговле», – написала Мелони.

Премьер Британии Кир Стармер отметил, что Великобритания давно считала Мадуро нелегитимным лидером и «не оплакивает» его режим – но в то же время подчеркнул важность соблюдения международного права.

«Мы стремимся к безопасному и мирному переходу власти к легитимному правительству, которое будет отражать стремление венесуэльского народа», – отметил премьер Британии.

«Финляндия, как страна ЕС, уже заявляла, что власти Николаса Мадуро не хватает легитимности... (Но) все страны должны уважать международное право и действовать в соответствии с ним. Этот принцип – краеугольный камень внешней политики Финляндии», – заявила глава МИД Элина Валтонен.

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис напомнил, что Мадуро, в дополнение ко всему, поддерживал российскую агрессию против Украины и сотрудничал с Ираном и Кубой. «На данном этапе главное, чтобы любые дальнейшие шаги соответствовали международному праву», – отметил он.

Напомним, ночью 3 января США осуществили серию ударов по Венесуэле. Вскоре после того военные США схватили Мадуро с женой и привезли их в Нью-Йорк, где Мадуро собираются судить.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com