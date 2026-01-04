Лукашист Талай: От меня отвернулись друзья и партнеры

Лукашист Талай: От меня отвернулись друзья и партнеры1
Санкции работают.
Паралимпиец Алексей Талай, который активно участвует в вывозе детей с оккупированных Россией территорий Украины в Беларусь, заявил, что из-за санкций от него начали отворачиваться «друзья и партнеры», передает «Еврорадио».
По его словам, люди отказываются сотрудничать как в бизнесе, так и, прежде всего, в благотворительных проектах. Талай отметил, что причиной часто становятся именно санкционные ограничения, поскольку партнеры «боятся последствий».
«Признаться, даже я не ожидал — санкции работают», — написал он, добавив, что понимает позицию тех, кто отказывается от сотрудничества.
Напомним, Алексей Талай попал под санкции Европейского союза в феврале 2024 года.