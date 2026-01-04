Лукашист Талай: От меня отвернулись друзья и партнеры 1 4.01.2026, 12:58

2,924

Алексей Талай

Санкции работают.

Паралимпиец Алексей Талай, который активно участвует в вывозе детей с оккупированных Россией территорий Украины в Беларусь, заявил, что из-за санкций от него начали отворачиваться «друзья и партнеры», передает «Еврорадио».

По его словам, люди отказываются сотрудничать как в бизнесе, так и, прежде всего, в благотворительных проектах. Талай отметил, что причиной часто становятся именно санкционные ограничения, поскольку партнеры «боятся последствий».

«Признаться, даже я не ожидал — санкции работают», — написал он, добавив, что понимает позицию тех, кто отказывается от сотрудничества.

Напомним, Алексей Талай попал под санкции Европейского союза в феврале 2024 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com