4 января 2026, воскресенье, 13:26
Лукашист Талай: От меня отвернулись друзья и партнеры

  • 4.01.2026, 12:58
  • 2,924
Лукашист Талай: От меня отвернулись друзья и партнеры
Алексей Талай

Санкции работают.

Паралимпиец Алексей Талай, который активно участвует в вывозе детей с оккупированных Россией территорий Украины в Беларусь, заявил, что из-за санкций от него начали отворачиваться «друзья и партнеры», передает «Еврорадио».

По его словам, люди отказываются сотрудничать как в бизнесе, так и, прежде всего, в благотворительных проектах. Талай отметил, что причиной часто становятся именно санкционные ограничения, поскольку партнеры «боятся последствий».

«Признаться, даже я не ожидал — санкции работают», — написал он, добавив, что понимает позицию тех, кто отказывается от сотрудничества.

Напомним, Алексей Талай попал под санкции Европейского союза в феврале 2024 года.

