4 января 2026, воскресенье, 13:26
Названы продукты, которые «консервируют» молодость после 40

  • 4.01.2026, 13:12
Названы продукты, которые «консервируют» молодость после 40

Правильное питание позволит выглядеть моложе своих лет.

После 40-50 лет питание мужчин и женщин не всегда требует кардинальных изменений, однако решающую роль играет состояние организма, с которым человек подходит к этому возрасту.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказывает врач-диетолог Екатерина Толстикова.

По словам эксперта, правильно построенный рацион остается актуальным и с годами.

Ключевым фактором является не возраст сам по себе, а функциональное состояние организма на момент 40-50 лет.

«Если эта «система» уже не функционирует полноценно, тогда безусловно необходимо менять привычки и подход к питанию», - объясняет врач.

В то же время, если базовые пищевые потребности были закрыты раньше, сам рацион не будет иметь столь критического влияния на состояние здоровья. В таком случае внимание постепенно переходит на физическую активность, саплементацию, а также коррекцию отдельных систем организма, где уже есть проблемы или жалобы.

Екатерина Толстикова отметила, что пищевые потребности мужчин в этом возрасте напрямую зависят от образа жизни. Именно эти факторы позволяют грамотно управлять не только питанием, но и всеми связанными с ним привычками и решениями по здоровью.

Какие продукты «консервируют» молодость

Диетолог добавляет, что самый длительный эффект в питании дает дополнительное потребление овощей, фруктов и ягод.

«Ежедневное и регулярное употребление этих продуктов формирует здоровый микробиом, усиливает противовоспалительный ответ организма и поддерживает общее состояние здоровья», - говорит она.

