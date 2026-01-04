«И вот усатый диктатор уже в наручниках» 2 Телеграм-канал «Запретное мнение»

4.01.2026

2026 набирает обороты, дальше будет еще веселее.

Стоит признать, что захват Мадуро — это пример выдающейся спецоперации.

Без лишнего шума, жертв и разрушений — несколько ударов по военным объектам, высадка элитного военного подразделения и вот усатый диктатор уже в наручниках плывет в США.

Случился тот самый классический Запад, который мы так любим.

А ведь могли мясные штурмы на венесуэльские деревни направлять и бомбить мирное население. Совсем эти американцы не шарят за специальные операции…

США берут контроль над богатой ресурсами территорией, Кремль теряет очередного своего союзника, на которого потратил огромные ресурсы (и возвращать их теперь точно никто не будет).

Путину очередной раз указали на его истинное место. Для глобальных игроков — он никто и звать его никак. Региональная моль, чье мнение раз за разом забывают спросить.

Совсем скоро «борьба за многополярный мир» перешагнет отметку в 4 года, а Запад устраняет марионеток Кремля, будто их и не было.

Жители же Венесуэлы, увы, особых перемен не заметят. Один преступный клан сменится на другой, а наркомафия продолжит теневое управление страной.

Мадуро сгубила его откровенная глупость и тщеславность — водитель автобуса возглавил государство, но ментально так и не смог выпустить из рук руль.

