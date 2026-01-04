Минчанка нашла в супе в ресторане окурок 6 4.01.2026, 14:06

2,074

Ее рассказ вызвал бурную реакцию.

Минчанка рассказала в Threads, что в заведении Pizza Tempo ей подали солянку с окурком. По ее словам, инцидент произошел 3 января в ресторане сети в ТЦ Maximus, после чего блюдо забрали для выяснения обстоятельств, а счет посетителям в итоге аннулировали. История вызвала активное обсуждение в комментариях — пользователи делились похожим опытом, шутили о ситуации и спорили о том, как в таких случаях должно реагировать заведение, пишет «Зеркало».

«Как насчет того, чтобы съесть солянку с окурком? Фотографию успела сделать, пока тарелку не забрали для выяснения обстоятельств. Сегодня, 3 января приехали с молодым человеком поесть в Пицца Темпо, ТЦ Maximus (я к тому же была после операции, не ела с самого утра). Заказали супы, пиццу и бургер, пару безалкогольных напитков. Доедая свою солянку, я вижу, что в супе какая-то странная косточка, будто в бумаге. Потом я подумала, что это скрученный чек из кассы. Словила в ложку и поняла, что это бычок от сигареты», — написала минчанка.

По ее словам, администратор отметила, что «без понятия, как она там оказалась и что делать», а также была намерена выяснить это по камерам наблюдения. Однако до ухода клиентов это так и не выяснилось.

«Предложили исключить суп из счета, но я только что съела почти весь суп с размоченным бычком сигареты, это действительно равноценная мера?

Блюда, которые нам приносили дальше, мы не ели», — продолжила рассказ посетительница. Девушка настояла, чтобы им аннулировали весь счет: «Неужели они думали, что после бычка мы будем доедать все остальное».

Рассказ вызвал бурное обсуждение — некоторые поделились своим опытом, а другие шутили по поводу реакции администратора заведения и самой ситуации. Были и те, кто засомневался в правдивости истории.

«Я так думаю, нашли бы курчавый черный волос, администратор что-нибудь про Пушкина придумала бы. Находчивая».

«Окурок в супе — это отвратительно, конечно. Но что вы хотите от заведения еще? Счет вам аннулировали по вашему требованию, что по-вашему им еще нужно сделать? На море вас отправить в качестве компенсации? Обратись вы в санстанцию или другой компетентный орган — ноль вопросов. А так ваш пост здесь наталкивает на мысль, что вы хотите воспользоваться ситуацией и получить максимальную выгоду».

«Я так понимаю, что она думала, что это вы его туда кинули, что пошла смотреть камеры и не отпускала вас».

«О, прикольно, мне как-то в коктейль забыли спиртное добавить. Администратор взяла другую трубочку, попробовала и сказала бармену добавить спиртное».

«Ситуация неприятная, но как вы умудрились половину съесть и не заметить».

«Мммм с дымком — это знаменитый рецепт французского шефа Пола Франсуа! Стыдно не знать! Хоспаде!».

«Блин… Как неприятно. У меня один раз в супе был пучок черных длинных волос. В доставке заказали из рестика Том Ям. Я сама, если что тогда была блондинка».

«Я и так не могу отделаться от ощущения, что в общепите солянку собирают из остатков нарезки со всех столов заведения и никогда её не заказываю. А тут еще и такое».

«А никого не смутил сам рассказ автора? Была после операции, не ела с самого утра. Заказала солянку. Самое то блюдо для восстановления организма после операции.

Не удивлюсь если автор сама/сами подкинули бычок, чтоб не платить за счет».

На момент публикации реакции заведения в социальных сетях мы не нашли.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com