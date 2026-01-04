Тайные агенты и приказ Трампа: новые подробности дерзкого рейда США по захвату Мадуро 2 4.01.2026, 14:32

Американцам было известно о малейших привычках диктатора.

Соединенные Штаты провели беспрецедентную силовую операцию в Венесуэле, в результате которой Николас Мадуро был задержан и вывезен на военный корабль США. Подготовка к ней началась задолго до рейда, а ключевую роль сыграли сотрудники ЦРУ, скрытно работавшие в Венесуэле.

Об этом говорится в статье Axios.

Источники утверждают, что в Венесуэлу еще летом были скрыто направлены агенты Центрального разведуправления США, которые на протяжении нескольких месяцев собирали информацию о передвижениях и распорядке дня Мадуро.

Это позволило спланировать операцию до мельчайших деталей. Один из собеседников издания заявил, что агентам удалось получить «исключительное понимание привычек и образа жизни Мадуро, что сделало его захват беспрепятственным». Генерал Кейн прямо сказал, что США знали «где он живет, куда ездит, что ест, как одевается и даже каких у него домашних животных».

Параллельно американские спецподразделения тренировались на специально построенной копии укрепленной резиденции Мадуро.

Дональд Трамп рассказал, что «они построили дом, полностью идентичный тому, куда заходили, со всеми сейфами и стальными конструкциями». Команда на рейд была отдана поздно вечером.

По информации издания, президент Дональд Трамп направил военным короткое пожелание успеха: «Желаю удачи и пусть вас хранит Бог».

После этого в небо поднялись около 150 самолетов и беспилотников, а к побережью Венесуэлы подошли корабли. Одновременно в воздухе появились вертолеты со спецподразделениями США и сотрудниками ФБР, которые шли предельно низко над водой, чтобы оставаться незамеченными. Приближаясь к укрепленной резиденции Мадуро, американские силы подавили системы противовоздушной обороны, а район остался без электричества.

Как рассказал председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, вертолеты попали под огонь, один из них был поврежден, однако смог продолжить миссию.

В 1:01 по местному времени бойцы США высадились на землю. По словам Трампа, штурмовая группа «столкнулась с плотным огнем», но смогла прорваться внутрь.

Трамп утверждает, что Мадуро и его жена Силия Флорес попытались укрыться в бронированной комнате, однако их задержали, прежде чем они туда добрались. Спецназовцы заранее отрабатывали сценарии взлома, вплоть до использования газорезов, однако применять их не пришлось. Оба оказались под контролем американцев, после чего началась фаза эвакуации.

Кейн отметил, что были задействованы дополнительные вертолеты, а авиация сверху прикрывала отход. Он заявил: «Произошло несколько боестолкновений, когда наши силы выходили из Венесуэлы». Трамп подчеркнул, что американские военнослужащие не понесли потерь, хотя «несколько человек получили ранения».

К 3:29 операция на суше завершилась, а спустя менее часа президент объявил о захвате Мадуро. На обнародованных позже кадрах видно, что Мадуро находится с завязанными глазами на борту десантного корабля USS Iwo Jima.

Операция могла состояться на четыре дня раньше, но ее перенесли из-за погодных условий.

До самого последнего момента рассматривался вариант мирного ухода Мадуро с поста. Трамп сообщил, что разговаривал с ним несколько раз, в том числе за неделю до операции, говоря: «Ты должен уйти, ты должен сдаться».

Но Мадуро был готов обсуждать условия, однако не согласился покинуть страну, после чего последовал приказ к проведению силового захвата. Теперь перед США стоит вопрос, что делать с управлением Венесуэлой дальше.

Трамп заявил, что Соединенные Штаты «собираются управлять» страной, однако конкретный формат пока не ясен. Он также отметил, что многое зависит от вице-президента Делси Родригес, которая, по словам Трампа, «готова сделать то, что необходимо, чтобы Венесуэла снова стала великой».

В то же время Родригес публично заявила, что Мадуро остается законным президентом и Венесуэла «не станет ничьим рабом и ничьей колонией».

Американские военные остаются в готовности к новым операциям, если последуют дальнейшие приказы. Одновременно администрация Трампа планирует обсуждать с нефтяными компаниями увеличение добычи в Венесуэле. Сам президент сообщил, что введенная блокада сохранится, а задержанный Мадуро предстанет перед американским правосудием.

