NYT: Китай уничтожает у себя «русский мир» 1 4.01.2026, 14:50

Фото: Reuters

Этнические русские в КНР потеряли связь с языком, традициями и верой своих предков.

Пока Кремль ведет войну за «защиту русскоязычных» к западу от России, на востоке - в самом Китае - русская идентичность фактически прекратила свое существование. В поселке Эньхэ, который когда-то был создан китайским правительством как оплот русской культуры, уже никто не говорит по-русски. Об этом пишет The New York Times, репортер которого посетил этот населенный пункт.

Эньхэ размещен он на севере Китая в автономном округе Внутренняя Монголия. Отмечается, что еще в ХVII веке на этой территории преобладали русские. Однако после многих лет смешанных с китайцами, монголами и другими жителями браков этнические русские Эньхэ потеряли связь с языком, традициями и православной христианской верой своих предков.

«Через несколько лет мы будем такими же, как и в любом другом месте Китая», - отметил глава поселка Ли Пэн, который является потомком русских переселенцев и членом Коммунистической партии Китая.

По его мнению, постепенное исчезновение отдельной русской идентичности является результатом политики китайского государства в отношении этнических меньшинств, направленной на объединение различных этнических групп страны в единый неделимый Китай.

Отмечается, что в Эньхэ сейчас проживает всего 2895 человек, из которых более 40 процентов официально зарегистрированы как этнические русские. При этом, по словам чиновников, мало кто разговаривает на другом языке, кроме китайского.

Исчезла в Эньхэ и православная церковь исчезла. Крест, который раньше украшал верхушку золотого купола деревянного здания со ставнями в центре села, был снесен. Издание пишет, что местные чиновники отрицают, что он когда-то там был, несмотря на то, что крест четко виден на старых фотографиях.

«История Эньхэ подчеркивает глубокое лицемерие современной геополитики. Владимир Путин оправдывает вторжение в Украину «защитой прав русскоязычных», но при этом демонстрирует «дружбу без границ» с Китаем, где русский язык и культура целенаправленно искореняются государством», - подытожил автор.

