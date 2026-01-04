Появились спутниковые снимки пораженных США объектов в Каракасе 4.01.2026, 15:00

Среди них — Минобороны и высшие органы военного управления режима Мадуро.

В сеть выложили спутниковые снимки объектов, по которым авиация США ударила во время операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Фото опубликовал военный корреспондент издания Business Insider Джейк Эпштейн. На снимках от Vantor можно увидеть результаты авиаудара США по главному военному объекту Венесуэлы - комплексу Фуэрте-Тиуна.

Силы США нанесли удар по стратегическим зданиям, где расположены Минобороны и высшие органы военного управления режима Мадуро.

Спутниковые снимки подтверждают полное уничтожение складов и пунктов охраны на въездах на базу. Также кадры подтвердили уничтожение военной техники, автотранспорта и средств противовоздушной обороны (ПВО).

Среди уничтоженных целей - зенитно-ракетный комплекс «Бук-М2ЕК» на территории авиабазы Ла-Карлота.

Отмечается, что для спецоперации США использовали истребители, разведывательную авиацию, беспилотники и стратегические бомбардировщики воздушных сил.

Издание отметило, что первоочередное поражение средств ПВО Венесуэлы позволило американцам реализовать второй этап спецоперации. В частности, подавление ПВО расчистило воздушное пространство для вертолетных групп, что в свою очередь обеспечило высадку штурмовых подразделений в укрепленном районе и захват Мадуро.

Журналист подчеркнул, что важным фактором успеха также стала внезапность атаки, что парализовало попытки венесуэльских военных подразделений противостоять американцам.

По заявлениям официальных представителей Пентагона, непосредственная фаза захвата Мадуро длилась всего 30 минут. Такая молниеносность действий позволила избежать потерь среди личного состава и авиации США.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com