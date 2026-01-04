В России взорвали КАМАЗ с военными ракетной бригады, причастной к ударам по Украине 3 4.01.2026, 15:07

ГУР показало видео.

В Краснодарском крае России взорвался КАМАЗ, в котором были военнослужащие 47-й ракетной бригады ВС РФ. В результате взрыва грузовика не выжил никто.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки. Вражеская часть является частью 8 армии Южного военного округа.

Что известно

Как сообщается, утром 26 декабря 2025 года около 07:40 в городе Кореновск Краснодарского края РФ прогремел взрыв на въезде к месту дислокации 47-й ракетной бригады 8-й армии южного военного округа ВС РФ

«В результате минно-взрывного поражения загорелся военный автомобиль КАМАЗ, который перевозил личный состав подразделения. Российские военнослужащие понесли потери», – говорится в сообщении.

В военной разведке отмечают, что солдаты и офицеры 47-й ракетной бригады ВС РФ непосредственно причастны к ракетным ударам по территории Украины и военным преступлениям против мирного населения.

