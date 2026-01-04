закрыть
4 января 2026, воскресенье, 16:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В России взорвали КАМАЗ с военными ракетной бригады, причастной к ударам по Украине

3
  • 4.01.2026, 15:07
  • 7,442
В России взорвали КАМАЗ с военными ракетной бригады, причастной к ударам по Украине

ГУР показало видео.

В Краснодарском крае России взорвался КАМАЗ, в котором были военнослужащие 47-й ракетной бригады ВС РФ. В результате взрыва грузовика не выжил никто.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки. Вражеская часть является частью 8 армии Южного военного округа.

Что известно

Как сообщается, утром 26 декабря 2025 года около 07:40 в городе Кореновск Краснодарского края РФ прогремел взрыв на въезде к месту дислокации 47-й ракетной бригады 8-й армии южного военного округа ВС РФ

«В результате минно-взрывного поражения загорелся военный автомобиль КАМАЗ, который перевозил личный состав подразделения. Российские военнослужащие понесли потери», – говорится в сообщении.

В военной разведке отмечают, что солдаты и офицеры 47-й ракетной бригады ВС РФ непосредственно причастны к ракетным ударам по территории Украины и военным преступлениям против мирного населения.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский
Забытый урок Рейгана
Забытый урок Рейгана Петр Издебский
Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип