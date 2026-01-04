Нехватка рабочих рук и рейды против «тунеядцев»: что происходит на рынке труда в Беларуси 6 4.01.2026, 15:20

Дефицит кадров ударил по всем крупным предприятиям.

В Беларуси дефицит рабочих рук. По официальной информации в банке вакансий, предприятиям нужны более 160 тысяч специалистов. Ранее Александр Лукашенко пытался восполнить нехватку кадров за счет привлечения трудовых мигрантов: в частности, граждан Пакистана. А также с помощью сотрудников МВД: силовики продолжают рейды по поиску так называемых тунеядцев. Так в Беларуси называют граждан, которые якобы не заняты в экономике, пишет «Настоящее время».

Среди предполагаемых причин дефицита рабочих рук в Беларуси эксперты называют старение население и отток кадров. После протестов 2020 года страну покинули сотни тысяч человек.

«По разным оценкам – от 500 до 700 тысяч [человек уехали], – говорит предприниматель Александр Кнырович. – Но мы, конечно, должны рассматривать выезд не только в страны Западной Европы: в Литву, Польшу – но и в Россию. Выезд в Россию политически или экономически мотивирован по-другому, но тем не менее это означает, что рабочие руки поехали работать на стройки Санкт-Петербурга или Ижевска, а не работают в Беларуси».

Весной 2025 года Александр Лукашенко заявил о готовности принять для работы 150 тысяч граждан Пакистана. Но и спустя восемь месяцев после приглашения в его администрации продолжают говорить о проблемах на рынке труда.

«Почти все наши предприятия испытывают серьезный недостаток кадров, поэтому и появилась система привлечения ценных работников из-за рубежа. Примерно 35 тысяч человек, у которых нет постоянного вида на жительство в Беларуси, трудятся сегодня на наших предприятиях. Это небольшое количество, оно не решает проблему нехватки работников. Но здесь очень важно соблюсти баланс», – комментировал ситуацию глава администрации Лукашенко Дмитрий Крутой.

Предприниматель Александр Кнырович не верит в особую привлекательность трудового рынка Беларуси для работников из Пакистана: «Зачем пакистанцу ехать в Беларусь, если он может поехать в страны Западной Европы? Для него по-человечески – это точно такой же вызов. И лучше этот вызов, прыжок совершать за зарплату в три раза больше, чем в Республике Беларусь, имея все те же риски, все те же проблемы. Поэтому я не верю в решение проблемы за счет мигрантов из дальнего зарубежья. Но какую-то нишу они займут».

Экономический обозреватель Андрей Маховский тоже скептически относится к идее закрыть кадровый дефицит за счет мигрантов и указывает еще на одну проблему:

«Дефицит неквалифицированных работников немножко сокращается. Он все еще есть, он все еще огромный. Там, по-моему, 170 тысяч в целом незанятых вакансий по стране. Но по квалифицированным кадрам – это проблема. То есть их-то заменить некем. Ты не можешь взять необученного человека отправить работать на «Нафтан», на какие-то сложные установки».

При этом, несмотря на нехватку рабочих рук, с предприятий продолжают увольнять за инакомыслие. Те, кто участвовал в протестах или критиковал власть, часто не проходят проверку на лояльность и при трудоустройстве, сообщают правозащитники.

«Почему Лукашенко не пытается вернуть людей из-за границы? Да потому что он боится. Для него политическая стабильность, которую он построил, стабильность кладбища, она важнее, чем экономическая стабильность. Потому что он боится, что вернувшиеся люди устроят ему опять, то, что он называет «попыткой неконституционного захвата власти», – рассуждает экономический обозреватель Андрей Маховский.

Еще один способ решить проблему дефицита кадров, по мнению белорусских властей, – принуждение к труду «тунеядцев», тех, кого они считают не занятым в экономике. В милиции официально нетрудоустроенным грозят штрафами и административными арестами. В правозащитном центре «Весна» называют такие меры незаконными.

«Власть не отказывается от своего желания заставить в первую очередь всех официально работать. Но мы, правозащитники, в первую очередь, говорим, что вне зависимости от того, работает по найму или трудовому договору тот или иной человек, тем не менее он все равно, являясь потребителем товаров, услуг – он все равно принимает участие в финансировании государственного бюджета: через уплату косвенных налогов», – подчеркивает юрист Леонид Судаленко.

С октября 2025 года власти Беларуси повысили для так называемых тунеядцев тарифы на коммунальные услуги. За отопление, горячую воду и газ их обязали платить почти в пять раз больше, чем официально трудоустроенных граждан. Нововведения коснулись и тех, кто работает за границей.

