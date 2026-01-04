закрыть
4 января 2026, воскресенье, 16:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Толпа спецназовцев и вертолет: как Мадуро доставляли в США

2
  • 4.01.2026, 15:34
  • 1,854
Толпа спецназовцев и вертолет: как Мадуро доставляли в США
Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Диктатор после 13 лет правления оказался в следственном изоляторе в Бруклине.

Венесуэльского диктатора Николаса Мадуро доставляли в США в сопровождении спецназа, а из аэропорта его забрал вертолет.

4 января Мадуро доставили в следственный изолятор Metropolitan Detention Center в Бруклине. Для этого его арестовали в Венесуэле, посадили на самолет, а уже из аэропорта Нью-Йорка его забрал вертолет.

NV публикует фоторепортаж того, как США проводили операцию по аресту Мадуро.

REUTERS/Mike Segar
REUTERS/Mike Segar
@realDonaldTrump/Handout via REUTERS
@RapidResponse47/Handout via REUTERS
REUTERS/Jeenah Moon
REUTERS/Eduardo Munoz
REUTERS/Eduardo Munoz
REUTERS/Eduardo Munoz
REUTERS/Edward Gratten
REUTERS/Eduardo Munoz
REUTERS/Edward Gratten

Военная операция США в Венесуэле — что известно

В ночь со 2 на 3 января в Каракасе были зафиксированы громкие взрывы, затем над столицей Венесуэлы заметили самолеты и столбы дыма, а также местные жители сообщали о частичном обесточивании города.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил о проведении военной операции в Венесуэле и заявил, что ее диктатора Николаса Мадуро вместе с женой захватили бойцы американского спецназа Delta Force, а затем вывезли из страны. По его словам, операция была осуществлена совместно с правоохранительными органами США.

Позже Трамп заявил, что Мадуро и его супругу доставили на борт корабля USS Iwo Jima, который затем направился в Нью-Йорк — и опубликовал его фото.

Затем было опубликовано видео, как Мадуро доставляют в следственный изолятор Metropolitan Detention Center в нью-йоркском районе Бруклин.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский
Забытый урок Рейгана
Забытый урок Рейгана Петр Издебский
Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип