The Independent: Война Путина завершится не на фронте и даже не в Украине 4.01.2026, 15:52

2,576

Россия пытается дипломатическими средствами достичь того, чего не смогла получить за 11 лет войны.

Прекращение огня в Украине в нынешних условиях будет представлять серьезную угрозу не только для Киева, но и для всей Европы. Несмотря на многочисленные заявления о «близком мире», нет никаких оснований считать, что 2026 год изменит сценарий 2025-го - война будет продолжаться, а оптимистичные обещания базируются скорее на политических фантазиях, чем на реальности, пишет The Independent.

Россия пытается дипломатическими средствами достичь того, чего не смогла получить за 11 лет войны. Ключевым инструментом Кремля в этом процессе остается Дональд Трамп. Издание пишет: «Россия продолжает расширять границы того, что Украина и Европа вынуждены принять - как на фронте, так и за столом переговоров».

В течение 2025 года Трамп трижды пытался склонить Украину к принятию российских требований под видом соглашения о прекращении огня. Каждый раз худшего сценария удавалось избежать только благодаря экстренным дипломатическим усилиям европейских лидеров. В то же время каждый новый раунд переговоров объективно улучшал позиции Москвы.

Показательным примером стал так называемый «российский план из 28 пунктов», представленный в ноябре. Вместо полного отклонения он был принят как база для переговоров. Как следствие, даже идея ограничения численности Вооруженных сил Украины, которую ранее в Европе считали неприемлемой, сейчас фактически получила молчаливое одобрение. Издание констатирует: «Война не будет решена на передовой - и, вероятно, не в Украине».

В анализе издания подчеркивается, что боевые действия в Украине продолжаются не из-за отсутствия потерь или давления, а из-за нежелания ключевых игроков - как сторонников Украины, так и союзников России - решительно изменить баланс сил. Китай, Иран и Северная Корея сознательно поддерживают Москву настолько, чтобы война истощала Запад, но не перерастала в глобальный конфликт.

В то же время сокращение поддержки Украины со стороны США было предсказуемым, а европейские государства оказались не готовы компенсировать эту потерю. Более того, Европа плохо подготовлена и к возможному 2027 году, когда Соединенные Штаты могут сократить или прекратить поддержку европейской обороны.

«Мир, в котором США сосредотачиваются только на себе, а Европа и Восточная Азия остаются один на один с агрессивными соседями, еще недавно казался антиутопией», - отмечает издание.

Несмотря на это, американские войска до сих пор остаются интегрированными в европейские оборонные структуры, в частности НАТО. Именно непредсказуемость Белого дома, как парадоксально, сдерживает Россию от прямой атаки на страны Альянса.

Опасная иллюзия мира

Однако для Украины ключевая проблема остается неизменной: фундаментальные цели сторон несовместимы. Издание отмечает:

«Россия хочет ликвидировать Украину как свободное и независимое государство. Украина хочет выжить».

Аналитики предостерегают, что даже временное прекращение огня может стать для Кремля возможностью перегруппировать силы и подготовить новую атаку - как это уже было в Грузии и Сирии. При этом любое снижение интенсивности боевых действий рискует создать в Европе иллюзию безопасности и отложить необходимое перевооружение.

Вывод остается жестким: несмотря на громкие заявления о «90% готовности к миру», реального пути к завершению войны пока не существует.

«Пока Россия считает, что может получить больше, продолжая войну, чем соглашаясь на предложенные условия, оснований ожидать мира нет», - говорится в материале.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com