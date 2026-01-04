закрыть
4 января 2026
В Беларуси вступили в силу новые ограничения по пиву

5
  4.01.2026, 15:55
  2,246
В Беларуси вступили в силу новые ограничения по пиву

Что изменилось с 1 января?

С 1 января в Беларуси начал действовать запрет на продажу пива и слабоалкогольных напитков в пластиковой таре объемом более 1,5 литра. Это следует из постановления правительства, опубликованного на Национальном правовом портале, пишет «Зеркало».

Изначально власти планировали ввести это ограничение с 1 января 2025 года, однако позже срок перенесли на год позже.

При этом для бизнеса предусмотрен переходный период: юридические лица и индивидуальные предприниматели, у которых остались нереализованные запасы пива и слабоалкогольных напитков крепостью до 7%, могут распродавать их.

В прежней редакции правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания действовал менее строгий запрет — он касался пива крепостью до 7% в емкостях объемом более 2 литров.

