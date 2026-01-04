В Беларуси вступили в силу новые ограничения по пиву

В Беларуси вступили в силу новые ограничения по пиву5
4.01.2026, 15:55
Что изменилось с 1 января?
С 1 января в Беларуси начал действовать запрет на продажу пива и слабоалкогольных напитков в пластиковой таре объемом более 1,5 литра. Это следует из постановления правительства, опубликованного на Национальном правовом портале, пишет «Зеркало».
Изначально власти планировали ввести это ограничение с 1 января 2025 года, однако позже срок перенесли на год позже.
При этом для бизнеса предусмотрен переходный период: юридические лица и индивидуальные предприниматели, у которых остались нереализованные запасы пива и слабоалкогольных напитков крепостью до 7%, могут распродавать их.
В прежней редакции правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания действовал менее строгий запрет — он касался пива крепостью до 7% в емкостях объемом более 2 литров.