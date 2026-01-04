Операция в Венесуэле открывает США доступ к российскому оружию 3 4.01.2026, 16:01

Это даст Пентагону новые возможности.

После задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро США заявили о готовности временно взять на себя управление страной до момента безопасной передачи власти. Это может предоставить доступ Америке к оружию РФ.

Об этом сообщает Defence Express.

Как отмечает издание, в случае формирования в Каракасе правительства, лояльного к США, американские военные и оборонные эксперты могут получить доступ к полному арсеналу венесуэльских вооруженных сил.

В частности к российскому вооружению, которое РФ поставляла стране в течение последних лет. Это дает Пентагону возможность детально изучить системы, которые долгое время оставались объектом интереса американской разведки.

Какое оружие интересно США

Среди самых ценных образцов аналитики называют зенитно-ракетные комплексы С-300ВМ, поставленные Россией в 2013 году в составе двух дивизионов. Кроме того, в октябре 2025 года РФ перебросила в Венесуэлу неустановленное количество комплексов «Панцирь» и «Бук-М2», которые ранее уже находились на вооружении страны.

При этом часть российских систем ПВО могла быть уничтожена во время американской операции вблизи Каракаса. На обнародованных видео зафиксировано, в частности, поражение по меньшей мере одного зенитно-ракетного комплекса «Бук-М2».

Отдельный интерес для США представляют истребители Су-30МКВ, которые Венесуэла начала получать с 2006 года. Сейчас на вооружении страны остается 21 такой самолет. Также американские специалисты могут получить доступ к ракетам класса «воздух-воздух» Р-77, которые считаются одними из самых современных в российском арсенале.

Кроме этого, потенциальный интерес США распространяется на 300-мм реактивные системы залпового огня «Смерч», иранские разведывательно-ударные беспилотники Mohajer-6 и китайские амфибийные боевые машины пехоты VN-16.

Новая власть Венесуэлы будет вынуждена принимать решение о дальнейшей судьбе значительного парка бронетехники и артиллерии из РФ, обслуживание которой без участия россиян является сложным. Часть этого вооружения со временем может быть списана, продана или потерять боеспособность. В то же время Вашингтон, вероятно, заинтересован в постепенном разоружении одних из самых мощных вооруженных сил Южной Америки и переводе страны на американские системы вооружения.

