Тысячи россиян почти неделю живут без отопления в 20-градусный мороз 2 4.01.2026, 16:19

Авария произошла еще 30 декабря.

В Забайкальском крае РФ в результате аварии на трубопроводе, которая произошла еще 30 декабря 2025 года, без отопления остаются три тысячи жителей поселка Атамановка в Читинском районе, сообщает ZabNews со ссылкой на данные Следкома края. Ночные температуры в регионе опускаются ниже -20 градусов. По сообщению прокуратуры региона, в населенном пункте, где проживают около 11 тысяч человек, введен режим ЧС муниципального характера. На месте работают сотрудники ведомства, которым помогают специалисты Госжилинспекции Забайкалья, пишет The Moscow Times.

Порыв трубы диаметром 400 мм в поселке произошел во вторник вечером, когда температура воздуха составляла -29 градусов (-33 ночью). Без тепла в преддверии Нового года остались как минимум 39 многоквартирных домов (около 2,5 тысячи человек), а также школа и два детсада, сообщали в МЧС. Ремонт в виде замены десятиметрового участка магистрали планировалось завершить днем в среду. Однако позже в Атамановке начались и перебои электричества, так как оставшиеся без тепла жители стали включать электронагреватели, что привело к перегрузке электросети.

Следственный комитет возбудил уголовно дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Краевое управления СКР взяло на контроль расследование и установление причин аварии. По версии следователей, причина ЧП — ненадлежащее исполнение должностными лицами своих обязанностей по подготовке к отопительному сезону. Авария оставила без отопления 3 тысячи жителей Атамановки, говорится в релизе СК.

На фоне ЧП в поселок приезжали глава МинЖКХ Забайкалья и руководство ресурсоснабжающей организации, а также губернатор Александр Осипов.

К 3 января жалобы атамановцев на отсутствие тепла продолжали поступать в массовом порядке. Местные власти просили людей не сливать воду «для стабилизации работы теплосети» и нормализации давления в системе.

В воскресенье замглавы правительства Забайкалья Алексей Гончаров заявил, что в Атамановке идет регулировка систем теплоснабжения в многоквартирных домах.

Как отмечала «Горизонтальная Россия», с начала отопительного сезона 2025/2026 годов к середине декабря в России было зафиксировано не менее 123 случаев отключения тепла в жилых домах. Больше всего таких инцидентов отмечено в Свердловской (12 случаев), Ростовской (8 случаев) и Иркутской (5 случаев) областях.

По данным Минстроя РФ, износ коммунальных сетей в регионах колеблется от 40 до 80%, а в аннексированном Севастополе — превышает 90%.

