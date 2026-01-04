Путиным сейчас владеют две эмоции1
- Аббас Галлямов
Тяжелый день для руководителей России.
Путиным сейчас владеют две эмоции. С одной стороны – как коллега по авторитарному цеху – он идентифицирует себя с Мадуро – и в этом смысле возмущён и напуган: «Россия, конечно, не Венесуэла, поэтому есть надежда, что ничего подобного американцы даже не планируют, а с другой стороны – чёрт их знает!»
С другой стороны – как лидер страны, претендующей на статус сверхдержавы, – Путин ассоциирует себя с Трампом – и в этой части страшно тому сейчас завидует. «На его месте должен был быть я! Именно так я должен был поступить с Зеленским четыре года назад – а не вот это всё!» – горестно шепчет он сегодня утром.
Это будет очень тяжёлый день для руководителей российского силового блока. Крика из серии «почему они могут, а вы нет?!» будет много.
