Путиным сейчас владеют две эмоции 1 Аббас Галлямов

4.01.2026, 16:49

5,118

Аббас Галлямов

Тяжелый день для руководителей России.

Путиным сейчас владеют две эмоции. С одной стороны – как коллега по авторитарному цеху – он идентифицирует себя с Мадуро – и в этом смысле возмущён и напуган: «Россия, конечно, не Венесуэла, поэтому есть надежда, что ничего подобного американцы даже не планируют, а с другой стороны – чёрт их знает!»

С другой стороны – как лидер страны, претендующей на статус сверхдержавы, – Путин ассоциирует себя с Трампом – и в этой части страшно тому сейчас завидует. «На его месте должен был быть я! Именно так я должен был поступить с Зеленским четыре года назад – а не вот это всё!» – горестно шепчет он сегодня утром.

Это будет очень тяжёлый день для руководителей российского силового блока. Крика из серии «почему они могут, а вы нет?!» будет много.

Аббас Галлямов, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com