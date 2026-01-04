Лукашенко реально боится этого сценария 10 Виталий Цыганков

4.01.2026, 16:58

6,380

Особенно в последние годы.

Неоднократно в разных эфирах и публикациях я высказывал мысль, что (как бы это ни звучало смешно для многих) Лукашенко на самом деле очень боится «нападения», силового свержения. Мы смеёмся, иронизируем над его многочисленными заявлениями на эту тему, но он ведь не притворяется, когда говорит, например, про «джипы с пулемётами со стороны литовской границы».

Он реально боится такого сценария, особенно в последние годы. А сегодня ему в голову приходит коварная мысль: если такое произошло в Венесуэле — почему такое не может произойти в Беларуси? Только потому, что есть друг Володя? Но это величина переменная. Да и сам он говорил, что друзей у него нет.

Обратите внимание: госсекретарь США Рубио перепостил свой твит полугодовой давности, в котором заявлял, что США не считают Мадуро легитимным руководителем государства.

«Он — глава наркокартеля, захватившего страну. Он находится под обвинением в доставке наркотиков в США», — писал тогда Рубио.

Так что США не свергали законного главу государства — они провели, надо сказать, блестящую спецоперацию по задержанию руководителя наркокартеля. Просто было обеспечено исполнение ордера на арест.

Существенная деталь, которая подчёркивает, насколько важной в определённые моменты становится такая, казалось бы, абстрактная и «теоретическая» вещь, как легитимность.

И ещё неизвестно, какие детали сотрудничества с минскими товарищами выдаст арестованный Мадуро. И кто там окажется пособниками «главы наркокартеля».

Лукашенко сейчас очень неуютно и некомфортно. Больно осознавать, что окружение Мадуро, судя по известной на сегодня информации, очевидно его сдало, не оказав сопротивления. Больно понимать, что американский спецназ — несколько десятков человек — за 30 минут сделал то, сопротивлению чему якобы годами готовились вооружённые силы страны. Больно подозревать, что тот самый друг Володя в случае какой-нибудь «большой сделки» может сдать тебя в лапы империалистов или заменить на ещё более послушного. Сирийскому Асаду Володя ничем не помог. А тут ещё Иран на подходе.

Виталий Цыганков, «Фейсбук»

