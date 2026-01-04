Операция США в Венесуэле обнажила ложь Z-пропаганды 4 4.01.2026, 17:16

Кремлевские пропагандист оказались в сложном положении.

Операция США «Абсолютная решимость» стала ударом не только для венесуэльского режима, но и для кремлёвской пропаганды. Последние месяцы росСМИ лгали россиянам, что Кремль не отдаст Америке диктатора Николаса Мадуро.

Внимание на очередной конфуз россиян обратил журналист Денис Казанский, пишет «Диалог».

Самым показательным стало выступление пропагандиста Сергея Карнаухова в эфире ресурса «Соловьёв Live», который финансируется из Кремля. Он, намекая на очень информированные источники, заявил, что РФ осуществила некие секретные действия в Венесуэле, после которых лидер США Дональд Трамп передумал туда соваться.

«Вот Мадуро правильное решение принял — он начал опираться на Россию. Много публично не скажешь. Но давайте скажем так обтекаемо — если бы не Россия, сейчас Венесуэла бы пылала. Я это совершенно ответственно заявляю! Мы много сделали для того, чтобы в Венесуэле мир сохранился, чтобы сегодня Трамп и так задушевно, по-братски поговорил с Мадуро. А почему? А потому что он (Трамп — ред.) понял — сейчас играть с нами невозможно вот так, обманывая, виляя хвостом, создавая схемы. Всё! Закончился этот мир. Мы приняли решение. Мы не дали американцам разнести Венесуэлу. Как мы это сделали? Когда-то об этом снимут фильмы, об этом напишут книги. Сейчас это секрет. Но, поверьте, сделано блестяще! Сделано людьми, которые получили реальный боевой опыт в ходе ведения «СВО». Сделано фантастически круто. И делали заранее, потому что была соответствующая развединформация. И подготовились так, что Трамп, тык-мык, вывел флот и понял, что этот флот утонет в ближайшие полтора-два часа после начала активных боевых действий. Просто утонет! Никакие ракеты его не спасут», — заявил Карнаухов.

Этот эфир состоялся в начале декабря, то есть всего за месяц до успешного рейда США в Венесуэле. Напомним, что в ночь на 3 января спецназ США высадился в Каракасе и задержал Мадуро прямо в его доме. Американцы успешно вывезли диктатора в США для суда, не понеся ни одной потери. Венесуэльская армия практически не оказала никакого сопротивления, несмотря на наличие у них российского вооружения, в том числе систем «С-300».

Сегодня очевидно, что хвастливые заявления пропагандистов выдуманы от начала и до конца.

«Какой же кайф сейчас пересматривать старые эфиры российских пропагандистов про Мадуро и Венесуэлу. Вот это просто в золотой фонд. Такие примеры наглядно демонстрируют, чего стоят все их слова», — написал Казанский.

