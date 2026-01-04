Какой будет погода в первый рабочий день 2026 года 4.01.2026, 17:25

Будет морозно.

Синоптики сказали про -11 градусов в первый рабочий день 2026 в Беларуси. Подробности сообщает портал pogoda.by.

В понедельник, 5 января, в первый рабочий день 2026 года, в стране прогнозируется облачная с прояснениями погода. В ночные и утренние часы во многих районах, а днем по северной части пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер окажется юго-западный. Синоптики предупреждают, что ночью ветер местами может быть порывистый. Температура воздуха в ночные часы окажется от -5 до -11 градусов. Днем будет от -1 до -6 градусов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com