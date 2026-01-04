Какой будет погода в первый рабочий день 2026 года
Будет морозно.
Синоптики сказали про -11 градусов в первый рабочий день 2026 в Беларуси. Подробности сообщает портал pogoda.by.
В понедельник, 5 января, в первый рабочий день 2026 года, в стране прогнозируется облачная с прояснениями погода. В ночные и утренние часы во многих районах, а днем по северной части пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер окажется юго-западный. Синоптики предупреждают, что ночью ветер местами может быть порывистый. Температура воздуха в ночные часы окажется от -5 до -11 градусов. Днем будет от -1 до -6 градусов.