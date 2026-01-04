Это может быть лишь началом 3 4.01.2026, 17:34

2,188

Что означает операция США в Венесуэле?

Главный факт в этой истории — президент США Дональд Трамп задействовал американскую армию, чтобы арестовать лидера другого государства, свергнуть его правительство и реализовать американские интересы, пишет BILD. Значение этого факта трудно переоценить:

США не уходят из мировой политики

Дональд Трамп ясно даёт понять, что он готов применять военную силу, когда речь идёт об интересах США. При этом Европа может радоваться (как после удара по иранским ядерным объектам) или скептически наблюдать (как после ареста Мадуро), но Трамп даже не станет советоваться с ЕС перед своими действиями.

США объявили Южную Америку своей сферой влияния

В Национальной стратегии безопасности Трампа, опубликованной в декабре, США указывают, что в Южной Америке решающее слово за ними. Не за русскими, не за китайцами и, если кто-то в этом сомневается, даже не за жителями Южной Америки. К этому следует относиться серьёзно. В подкасте RONZHEIMER эксперт по безопасности из Королевского колледжа Лондона Петер Нойманн объясняет, как мыслит американское правительство:

«Мы считаем, что Северная, Центральная и Южная Америка — это наш задний двор. Что это наш большой регион. Что это наша сфера влияния, где мы определяем, кто и где находится у власти. И мы сейчас демонстрируем это на примере Венесуэлы».

Европе также следует иметь в виду: в том же документа американцы заявляют о своём желании усилить «сопротивление» в Евросоюзе и изменить его политический ландшафт. С учётом случившегося в Венесуэле было бы наивно считать это пустой угрозой.

США показывают, что хотят оставаться мировой державой номер один

Операция в Венесуэле — это также унижение России и вызов Китаю. За одну ночь Трамп в Венесуэле добился того, в чём Путин в Украине терпит неудачу уже более четырёх лет полномасштабной войны. Кроме того, арест Мадуро произошёл всего через несколько часов после его встречи с представителями Китая.

Это может быть лишь началом

Эксперт Петер Нойманн обращает внимание на заявления президента Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио в адрес социалистической Кубы: оба объявили, «что, возможно, следующей будет Куба». Диктатура на Кубе, по их словам, уже «семь десятилетий является занозой в глазу» США — «коммунистическое островное государство прямо у побережья Флориды».

«Ни один американский президент не был в состоянии осуществить там смену режима. И я думаю, что Дональд Трамп после успеха в Венесуэле думает: „Возможно, я тот президент, который также покончит с этим коммунистическим режимом на Кубе“», — говорит Нойманн.

Европе надо приспособиться к миру Трампа

Многие европейские политики отреагировали на военный удар США по Венесуэле ссылками на международный порядок и международное право. Это может звучать не только благородно, но и беспомощно. Мы живём не только в мире, в котором великие державы всё более грубо отстаивают свои интересы. Мы также живём в мире, в котором Европа больше не находится под защитой США. Если Европа не научится самостоятельно защищать и отстаивать свои интересы, ей грозит превращение в сферу влияния чужих держав, заключают в редакции BILD.

