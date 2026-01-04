Вид на Мадуро в пейзаже 4 Виктор Шендерович

4.01.2026

Виктор Шендерович

Трамп оказался самым адекватным противовесом «либеральному» безумию.

После ареста Мадуро вокруг меня обнаружилось довольно много сторонников международного права.

Этот громкий плач о потерянной девственности происходит, надо заметить, посреди борделя: никакого международного права на планете давно нет. Трамп с его новой искренностью просто повесил наконец на борделе табличку «бордель» — и, в отличие от Путина, не несёт высоконравственной пурги, когда еб*т всё, что движется.

Путин, собственно, и стал четыре года назад апостолом этого нового миропорядка. «Было ваше — стало наше», «кто смел, тот и съел»… — что там ещё, в закромах народной мудрости? Мир, давно распавшийся на мелкие деморализованные части, де-факто проглотил большую войну посреди Европы, как перед этим проглотил мелкие имперские хамства России в Южной Осетии и в Крыму. Красная дорожка, расстеленная перед серийным убийцей в Анкоридже в прошлом году, — главный символ новых «практичных» времён.

Спрашивать с Трампа за непрочитанного Монтеня — занятие странное: он не про этику, а про интересы. В случае с Украиной его интерес оказался на стороне Путина, в случае с Израилем и Венесуэлой — на стороне, Путину противоположной. «Ничего личного», говорится обычно, но тут как раз наоборот: ничего общественного! Strictly business.

«Презренье к ближнему у нюхающих розы //

Пускай не лучше, но честней гражданской позы».

Честный цинизм Трампа отвратителен, но по мне — куда лучше коллективного гуттериша, символизирующего нынешнее состояние выброшенного на помойку «международного права». Такому — на помойке и место.

Не вспомните ли вы, когда в последний раз обсуждали в ООН права уйгуров в Китае, интересовались судьбой политических заключённых в Центральной Азии или России, казнями в Иране, геноцидами в Сирии и Нигерии? Вот именно. Всю свою Грету Тунберг мировой либерализм растратил на борьбу с израильской военщиной, разбушевавшейся ни с того ни с сего после 7 октября 2023 года.

В этом пейзаже малоадекватный в этическом отношении Трамп оказался, как ни парадоксально, самым адекватным противовесом «либеральному» безумию последних десятилетий (закавычиваю их самоназвание, чтобы не отвлекаться на историю вопроса о том, как ВСЁ ЭТО оказалось «либерализмом»).

Правила игры в сегодняшнем мире диктует лига отморозков.

ООН, в Совете Безопасности которой председательствует ныне, для потехи, представитель Сомали, де-факто крышует эту лигу — вот вам и всё международное право!

Над членами этой лиги политических отморозков (от Пхеньяна до аятолл и от Сирии до Венесуэлы) развеваются очень разные флаги, и головы своим народам упыри морочат очень разными идеологиями, но общий знаменатель совершенно очевиден: антиамериканизм. Или, шире, презрение к либерализму — тому, который без кавычек.

Презрение к правам человека.

На первенство в этой смертельно опасной для человечества лиге много лет претендовала именно путинская Россия. И, к неприятному удивлению многих (меня, в частности), Путин вполне преуспел в этом после февраля 2022 года. Его военно-политические гарантии Ирану и Венесуэле с поставкой всевозможной техники придавали ему вид большого геополитического игрока…

Демонстративно эффектный арест венесуэльского отморозка (как и предыдущий американский удар по иранским ядерным объектам), вкупе с жалким писком путинского МИДа в ответ на эту внезапную новую гегемонию США, — очень показательная и полезная история.

Очень своевременное напоминание остальным членам лиги отморозков о том, что на самую хитрую авторитарную жопу при полном отсутствии международного права может найтись взамен нечто по русской пословице.

А возвращения международного права я жду с нетерпением.

Виктор Шендерович, «Фейсбук»

