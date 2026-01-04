К чему приводит отказ от алкоголя всего на один месяц 11 4.01.2026, 18:27

Ваш сон станет намного лучше.

Можно ли отмечать Новый год без бокала с игристым и без праздничных тостов? Участники акции «Сухой январь» уверены, что да. Их умение вовремя отказываться от спиртного вдохновило ученых из Брауновского университета (США) на новое метаисследование, пишет «Нож».

Акция «Сухой январь» возникла в Великобритании в 2013 году. В первый год челленджа 4 тыс. взрослых людей согласились провести праздники без спиртного. К 2025 году число официальных трезвенников выросло до 200 тыс.

Команда ученых захотела понять, действительно ли краткосрочный отказ от алкоголя приносит ощутимую пользу здоровью людей. Для этого исследователи проанализировали данные из актуальных научных статей.

В выборку вошли 16 исследований, в которых поучаствовали более 150 тыс. человек. Ученых интересовало то, как «сухой» месяц влияет на сон и настроение добровольцев, а также на состояние их внутренних органов.

«Даже после месячного воздержания от употребления алкоголя произошли заметные изменения в нескольких биомаркерах, связанных с употреблением алкоголя», — подлелилась Меган Строугер, ведущий автор статьи.

Если верить результатам метаисследования, воздержание от алкоголя на месяц существенно улучшило качество сна участников, также их настроение в среднем становилось более стабильным. Более того, у большинства добровольцев потеряли несколько килограммов, у них снизилось артериальное давление и количество жира в печени, улучшились показатели глюкозы в крови.

Ученых впечатлило то, насколько стремительно отказ от спиртного улучшил работу всего организма. По их словам, они и представить себе не могли, что «в организме может произойти так много изменений всего за месяц».

