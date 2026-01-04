В Москве задержаны около 200 рейсов

В Москве задержаны около 200 рейсов3
- 4.01.2026, 18:32
- 1,894
Столицу России атаковали дроны.
В воскресенье, 4 января, неизвестные дроны атакуют Москву. В столице РФ задерживаются около 200 рейсов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Судя по постам мэра Москвы Сергея Собянина, атака на столицу РФ началась примерно в 14:39. В тот момент, по утверждению главы города, силы ПВО сбили беспилотник, который летел на Москву.
Спустя небольшой промежуток времени Собянин вновь начал писать о том, что якобы были сбиты беспилотники, и так продолжалось минимум до 16:31. Как подсчитали росСМИ, исходя из постов Собянина, российская ПВО сбила пока что 27 дронов.
В то же время известно, что столичные аэропорты «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский» временно не работают (не принимают и не отправляют самолеты). По этой причине около 200 рейсов сейчас задержаны, и еще несколько были отменены.
Также отметим, что если зайти на сервис Flightradar, то можно увидеть, что сейчас над Москвой практически нет самолетов.