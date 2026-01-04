закрыть
4 января 2026, воскресенье, 19:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Послевкусие Венесуэлы

2
  • Петр Андрющенко
  • 4.01.2026, 18:59
  • 2,740
Послевкусие Венесуэлы

Старый мир уже не вернется.

Внешне — молниеносная силовая операция США, смена власти и задержание Мадуро. Картинка, которая на миг создает иллюзию возвращения в мир, где существовали правила, границы и ответственность для диктаторов. Где «мировой полицейский» наказывал не за выгодные статьи Уголовного кодекса, а за разрушенные страны.

Но это не возвращение. Это подтверждение. США не восстановили старый миропорядок — они окончательно зафиксировали его разрушение. Мадуро будут судить не как диктатора, а как Эскобара. Не за уничтоженную Венесуэлу, а за наркотрафик. Сигнал прост: теперь достаточно заключить правильное соглашение — по безопасности, наркотикам или нефти — и вопросы морали исчезают.

Для Кремля эта история более болезненна, чем кажется. Венесуэла была не просто союзником, а опорной точкой российского влияния в Латинской Америке, каналом работы с Кубой и Никарагуа и одновременно площадкой капитализации инвестиций в нефтяные проекты. После Сирии это вторая за короткое время потеря большой энергетической зоны. Контракты на десятки миллиардов, включая PDVSA, переходят под американский контроль вместе с самим энергетическим сектором.

Отдельным риском становятся возможные свидетельства Мадуро о «серых» финансовых схемах, торговле оружием и наркотрафике. Здесь важно не то, что будет доказано, а то, что этот рычаг теперь существует.

Не менее опасен информационный эффект. Быстрая и результативная операция США без потерь неизбежно рождает сравнение с «СВО». Для российской внутренней повестки это токсично и нуждается в агрессивной компенсации пропагандой, милитаризацией и демонстративным культом силы.

События в Венесуэле усиливают и внутриэлитное напряжение в России. Вопросы лояльности, страх измены и личной безопасности выходят на первый план. После Армении, Ирана и Сирии становится совсем понятно: Москва больше не способна реально защищать союзников. Ее пространство влияния сжимается, а роль все больше сводится к периферии чужих стратегий.

Минус для мира очевиден: США не вернули правила — они легализовали мир без них.

Плюс для нас не менее очевиден: Россия потеряла гораздо больше, чем «хорошие отношения» с Трампом. Она потеряла еще одну иллюзию собственного веса, еще одну точку опоры и еще один кусок будущего.

Старый мир уже не вернется. Но в новом — у России становится все меньше места.

Петр Андрющенко, Telegram

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский
Забытый урок Рейгана
Забытый урок Рейгана Петр Издебский
Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип