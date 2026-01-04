В Беларуси начали продавать хлеб из фиолетовой пшеницы 1 4.01.2026, 19:19

Иллюстративное фото

Его выпускают предприятия в Солигорске и Вилейку.

Сразу два завода в Минской области начали выпускать хлеб из фиолетовой пшеницы, пишет БелТА. Это относящиеся к Борисовскому комбинату хлебопродуктов предприятия в Солигорске и Вилейку.

Об эксперименте с необычным фиолетовым хлебом «Комсомолка» уже писала. Первые партии продукции с фиолетовым зерном появились уже в декабре 2025-го. Главный технолог Борисовского комбината хлебопродуктов Татьяна Вербицкая рассказала:

«В Солигорске была разработана рецептура хлеба, в котором содержится 67% пророщенной фиолетовой пшеницы, он получил название «Хожевский зерновой». А в Вилейке налажен выпуск хлеба под названием «Дар земли» с добавлением 15% пророщенного зерна этого вида пшеницы».

Именно в одном из хозяйств названного комбината хлебопродуктов в 2025-м посеяли 20 гектар яровой фиолетовой пшеницы. Ее семена в Минскую область Беларуси привезли из Омской области России. Кроме непривычного фиолетового оттенка зерна, этот вид пшеницы отличается содержанием антоциана. Последний - природный антиоксидант, который положительно влияет на здоровье человека.

