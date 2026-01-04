Гиркин пророчит падение еще одного союзника Путина
«Ось зла» разваливается.
Z-патриот, военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин) фактически подтвердил развал «Оси зла». Диктаторские режимы, поддерживающие Кремль, сыплются один за другим.
Заявление Стрелкова было опубликовано 4 января на его канале в Telegram, заметил «Диалог».
Комментируя арест Мадуро, Z-патриот написал: «Свершилось неизбежное». Он отметил, что Соединенные Штаты продемонстрировали миру, как по-настоящему великая держава умеет реагировать на угрозы.
«Для нас же это не просто очередной обидный щелчок по носу, потому что мы так носились с этим Мадуро, словно с писаной торбой», — отметил Стрелков.
По его словам, Вашингтон, взяв под свой контроль венесуэльскую нефть, получил важный козырь в большой геополитической игре. Москва же потеряла очередного союзника и вложенные в него средства. Влияние ослаблено еще сильнее.
Следующим после Мадуро, уверен Стрелков, будет снесен режим в Иране.
Свержение венесуэльского режима, по мнению Z-патриота, является еще одним очень болезненным ударом по имиджу Кремля. В очередной раз РФ не смогла защитить своего союзника.
«Увязнув по уши в кровавом болоте Украины, мы практически не способны больше ни на что», — заявил военный преступник.