Гиркин пророчит падение еще одного союзника Путина 4.01.2026, 19:32

1,372

Игорь Стрелков (Гиркин)

«Ось зла» разваливается.

Z-патриот, военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин) фактически подтвердил развал «Оси зла». Диктаторские режимы, поддерживающие Кремль, сыплются один за другим.

Заявление Стрелкова было опубликовано 4 января на его канале в Telegram, заметил «Диалог».

Комментируя арест Мадуро, Z-патриот написал: «Свершилось неизбежное». Он отметил, что Соединенные Штаты продемонстрировали миру, как по-настоящему великая держава умеет реагировать на угрозы.

«Для нас же это не просто очередной обидный щелчок по носу, потому что мы так носились с этим Мадуро, словно с писаной торбой», — отметил Стрелков.

По его словам, Вашингтон, взяв под свой контроль венесуэльскую нефть, получил важный козырь в большой геополитической игре. Москва же потеряла очередного союзника и вложенные в него средства. Влияние ослаблено еще сильнее.

Следующим после Мадуро, уверен Стрелков, будет снесен режим в Иране.

Свержение венесуэльского режима, по мнению Z-патриота, является еще одним очень болезненным ударом по имиджу Кремля. В очередной раз РФ не смогла защитить своего союзника.

«Увязнув по уши в кровавом болоте Украины, мы практически не способны больше ни на что», — заявил военный преступник.

