Шок для Лукашенко

4.01.2026, 19:53

Валерий Карбалевич

И все так хорошо начиналось, как вдруг произошел «казус Мадуро».

Американская операция в Венесуэле, вероятно, стала шоком для Лукашенко и сломала его политическое позиционирование. Столкнулись два подхода, находящиеся в принципиальном противоречии.

С одной стороны, Лукашенко категорически против насильственной смены власти, особенно диктаторской. Для него любая власть — вещь сакральная, и покушение на нее является кощунством. Он защищал всех диктаторов, многим предлагал политическое убежище (Слободану Милошевичу, Саддаму Хусейну, Виктору Януковичу). Приютил у себя бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева. Заявлял о готовности принять и Мадуро, назвав его в недавнем интервью «героическим мужиком». Лукашенко всегда примеряет судьбу диктаторов на себя.

Но есть и другая сторона. В 2025 году Лукашенко нащупал стратегию, которая должна была помочь в решении международных проблем, прежде всего в отношениях с Западом. Он сделал ставку на Трампа, представив себя последовательным трампистом. Президент США в представлении Лукашенко выступал в роли своеобразной стенобитной машины, которая должна была разрушить западную стену. Казалось, была найдена общая почва, основанная на прагматизме, а не на дискуссиях о правах человека.

И все так хорошо начиналось, как вдруг произошел «казус Мадуро». Он сбил всю программу. И режим заметался. Официально был заявлен протест против действий США, выражена поддержка Венесуэле. Но как-то странно. МИД Беларуси осудил «вооруженную агрессию» против Венесуэлы, не указав, от кого она исходила. Затем последовал телефонный разговор министра иностранных дел Максима Рыженкова с венесуэльским коллегой. Была и соответствующее заявление председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальи Кочановой.

Также появилась короткая, в одно предложение, реплика Лукашенко, которую передали БелТА и телеграм-канал «Пул первого»: «Президент Беларуси КАТЕГОРИЧЕСКИ осуждает акт американской агрессии против Венесуэлы». Однако самого правителя по этому поводу на экране не показали. Более того, и на официальном сайте Лукашенко этой реплики нет. То есть реакция вроде бы есть, но какая-то застенчивая, скрытая.

Совсем недавно Лукашенко радостно анонсировал свою скорую встречу с Трампом. Однако теперь можно предположить, что если он и ждет такой встречи, то с большой осторожностью и подозрением. Потому что перед глазами стоит образ задержанного руководителя Венесуэлы Николаса Мадуро, которого в наручниках ведут в американский изолятор. Что ни говори, а судьба диктаторов не сладка.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

