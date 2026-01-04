За блэкаутом в Берлине стоит группировка ультралевых радикалов

За блэкаутом в Берлине стоит группировка ультралевых радикалов8
Они опубликовали письмо с признанием.
В воскресенье, 4 января, ультралевое объединение Vulkangruppe опубликовало письмо с признанием ответственности за поджог кабелей на электростанции в Берлине.
Как сообщает Tagesspiegel со ссылкой на собственные источники. Информацию передает «Европейская правда».
Инцидент произошел в субботу, 1 января. В результате диверсии около 50 тысяч домохозяйств на юго-западе немецкой столицы остались без электричества и отопления.
В своем заявлении радикалы назвали произошедшее «действием в интересах общества», подчеркнув, что поджог кабельного моста был направлен против «энергетической жадности» и растущего влияния технологических корпораций. По их словам, атака на газовую электростанцию стала «актом самообороны и международной солидарности со всеми, кто защищает Землю и жизнь».
В письме также приводятся подробности диверсии: участники группы утверждают, что подожгли кабели, проложенные через канал Тельтов, а для создания короткого замыкания использовали стальные прутья.
«В богатых районах Ванзее, Целендорф и Николазее произошли перебои с электроснабжением. Отключения не были целью акции — нашей целью была отрасль ископаемого топлива. Мы приносим извинения менее состоятельным жителям юго-западного Берлина», — говорится в заявлении.
По данным издания, Государственный отдел безопасности Земельного уголовного управления считает письмо подлинным и уже начал расследование. Для этого создана специальная следственная группа под названием «Spannung» («Напряжение»).
Мэр Берлина Кай Вегнер подтвердил, что атака была совершена левыми экстремистами, и подчеркнул важность оперативного и всестороннего расследования. По его словам, власти прилагают максимум усилий, чтобы установить личности причастных и привлечь их к ответственности.