За блэкаутом в Берлине стоит группировка ультралевых радикалов 8 4.01.2026, 20:04

2,520

Они опубликовали письмо с признанием.

В воскресенье, 4 января, ультралевое объединение Vulkangruppe опубликовало письмо с признанием ответственности за поджог кабелей на электростанции в Берлине.

Как сообщает Tagesspiegel со ссылкой на собственные источники. Информацию передает «Европейская правда».

Инцидент произошел в субботу, 1 января. В результате диверсии около 50 тысяч домохозяйств на юго-западе немецкой столицы остались без электричества и отопления.

В своем заявлении радикалы назвали произошедшее «действием в интересах общества», подчеркнув, что поджог кабельного моста был направлен против «энергетической жадности» и растущего влияния технологических корпораций. По их словам, атака на газовую электростанцию стала «актом самообороны и международной солидарности со всеми, кто защищает Землю и жизнь».

В письме также приводятся подробности диверсии: участники группы утверждают, что подожгли кабели, проложенные через канал Тельтов, а для создания короткого замыкания использовали стальные прутья.

«В богатых районах Ванзее, Целендорф и Николазее произошли перебои с электроснабжением. Отключения не были целью акции — нашей целью была отрасль ископаемого топлива. Мы приносим извинения менее состоятельным жителям юго-западного Берлина», — говорится в заявлении.

По данным издания, Государственный отдел безопасности Земельного уголовного управления считает письмо подлинным и уже начал расследование. Для этого создана специальная следственная группа под названием «Spannung» («Напряжение»).

Мэр Берлина Кай Вегнер подтвердил, что атака была совершена левыми экстремистами, и подчеркнул важность оперативного и всестороннего расследования. По его словам, власти прилагают максимум усилий, чтобы установить личности причастных и привлечь их к ответственности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com