Назван человек из окружения Трампа, который «больше всех» хотел свержения Мадуро 1 4.01.2026, 20:41

2,538

Марко Рубио

Фото: Getty Images

Теперь он намекнул на смену режима на Кубе.

США открыто заявили о намерении взять на себя управление Венесуэлой на время смены политического режима. По информации The Washington Post, фактическим руководителем страны может стать государственный секретарь США Марко Рубио.

Источники из американской администрации утверждают, что именно Рубио, имеющий кубинские корни и категорически настроенный против коммунистических режимов Кубы и Венесуэлы, сыграл ключевую роль в организации операции по задержанию Николаса Мадуро.

Свободное владение испанским языком и хорошие связи с латиноамериканскими лидерами, в том числе с венесуэльской оппозицией, делают Рубио наиболее подходящей кандидатурой для управления трансформацией страны.

Помимо этого, перед ним стоит задача восстановить доверие Конгресса к Белому дому, где многие парламентарии выражали сомнения в легитимности военной операции, проведённой без их согласия.

После завершения операции Рубио намекнул журналистам, что Куба, откуда когда-то сбежали его родители, также может стать потенциальной целью для США. Даже если пока никаких подготовительных действий не предпринимается, давление на Гавану будет усиливаться через разрыв связей с Венесуэлой.

«Одним из первых требований для того, кто будет управлять делами в Венесуэле, должно стать прекращение любой поддержки Кубы, так как она дестабилизирует режим и мешает достижению положительного результата», — подчеркнул Кевин Уитакер, бывший посол США в Колумбии при первой администрации Трампа.

