«Морда перекособоченная, тот Герасимов» 3 4.01.2026, 21:32

6,100

ГУР опубликовал эмоциональный перехват разговора россиянки о генерале РФ

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало очередную аудиозапись перехваченного разговора жителей России. Материал был опубликован 4 января в «Фейсбуке». В записи женщина резко высказывается о российском военно-политическом руководстве, демонстрируя недоверие к официальной пропаганде и страх перед возможной эскалацией войны.

Комментируя телевизионные эфиры, собеседница иронично отмечает, что по ТВ «все прекрасно», однако сама картина у нее вызывает противоположные эмоции.

«Смотрела вчера — морда перекособоченная, тот Герасимов, генерал… Боже мой, Юля, глянь на его рожу, у него же рожа дебильная, прости меня, Господи! И он сидит во главе стола. Путин сидит, сидят они все — эти выхоленные пристебатели — и рассказывают, что все хорошо», — возмущается женщина.

При этом она сомневается, что президент России действительно понимает реальное положение дел. По ее мнению, Путину следовало бы надеть камуфляж, взять охрану и лично, инкогнито, отправиться на фронт, чтобы увидеть ситуацию своими глазами.

Отдельно россиянка высказывает тревогу по поводу возможного применения ракетного оружия, осознавая последствия эскалации.

«Ну, есть у нас такая мощная ракета, Юля. Мы пустим — по нас пустят. Это все — это конец белому свету», — говорит она.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com