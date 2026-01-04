закрыть
4 января 2026, воскресенье, 22:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Рубио: США добиваются новых выборов в Венесуэле

  • 4.01.2026, 22:05
  • 1,526
Рубио: США добиваются новых выборов в Венесуэле
Марко Рубио

Вице-президент страны не является легитимным лидером.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о том, что администрация Дональда Трампа не признает вице-президента Делси Родригес легитимным лидером страны, сообщает ABC News.

«Мы не считаем, что этот режим является легитимным через выборы», — сказал Рубио.

По его словам, легитимность системы правления Венесуэлы «будет обеспечена через переходный период и настоящие выборы, которых у них не было», а администрация президента США сохраняет «все варианты, которые у нас были до этого рейда», на столе.

«Если вы — подсанкционная лодка, и вы направляетесь в Венесуэлу, вас арестуют либо на пути туда, либо на выходе по судебному приказу, который мы получим от судей в Соединенных Штатах», — сказал он.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский
Забытый урок Рейгана
Забытый урок Рейгана Петр Издебский
Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип