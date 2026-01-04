Рубио: США добиваются новых выборов в Венесуэле
- 4.01.2026, 22:05
- 1,526
Вице-президент страны не является легитимным лидером.
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о том, что администрация Дональда Трампа не признает вице-президента Делси Родригес легитимным лидером страны, сообщает ABC News.
«Мы не считаем, что этот режим является легитимным через выборы», — сказал Рубио.
По его словам, легитимность системы правления Венесуэлы «будет обеспечена через переходный период и настоящие выборы, которых у них не было», а администрация президента США сохраняет «все варианты, которые у нас были до этого рейда», на столе.
«Если вы — подсанкционная лодка, и вы направляетесь в Венесуэлу, вас арестуют либо на пути туда, либо на выходе по судебному приказу, который мы получим от судей в Соединенных Штатах», — сказал он.