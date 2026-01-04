В Речице оштрафовали людей, которые вышли убирать снег 3 4.01.2026, 22:18

2,014

В чем причина.

В Речице инспекторы Государственной автомобильной инспекции оштрафовали пять человек за то, что при чистке снега они допустили нарушение.

Как сообщает ГАИ, жители Речицы убирали снег возле своих частных домов и во дворах, при этом бросая его на проезжую часть. Инспекторы назвали такое действие опасным и сослались на статью 22.10 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Согласно первой части этой статьи, загромождение улиц, площадей, дворов и других земель общего пользования строительными материалами или другими предметами наказывается штрафом до пяти базовых величин (225 рублей).

Вторая часть статьи предусматривает штраф до 25 базовых величин (1125 рублей) за невыполнение обязанностей по уборке и содержанию участков, в том числе прилегающих к собственным земельным участкам.

Таким образом, белорусам следует помнить: снег нужно убирать, чтобы не попасть под вторую часть статьи, но делать это правильно, чтобы не нарушать первую часть.

С 2025 года автомобилисты также обязаны убирать снег с мест для стоянки в радиусе метра вокруг своих машин. Бросать снег на проезжую часть запрещено — лучше использовать газоны или другие неконфликтные зоны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com