Пограничники Финляндии показали, как брали на абордаж судно, плывшее из России 4.01.2026, 22:32

Видеофакт.

Пограничная служба Финляндии опубликовала кадры операции по захвату грузового судна Fitburg, которое подозревается в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля оператора Elisa.

Об этом ведомство сообщило на своей странице в Facebook.

По данным финских пограничников, меры по остановке судна были приняты в новогоднюю ночь. После абордажа Fitburg был взят под контроль и сопровожден в безопасную гавань.

«Пограничная служба Финляндии продолжает оказывать поддержку полицейскому подводному расследованию, предоставляя специализированные знания и оборудование. Мы отвечаем за мониторинг морской зоны и защиту критически важной подводной инфраструктуры в сотрудничестве с другими органами власти», — говорится в заявлении ведомства.

В операции были задействованы подразделения спецназначения, два вертолета Пограничной службы Финляндии, а также вертолет NH-90 Вооруженных сил страны.

