Белорусам рассказали, как правильно очистить машину зимой 4.01.2026, 22:38

Разрушены популярные мифы.

В Беларуси неожиданно наступила настоящая зима с сопутствующими сильными морозами и утренней наледью на машинах. А это значит, что белорусам стоит вспомнить, как правильно готовиться к поездке и «размораживать» автомобили, особенно после ночной стоянки на морозе, пишет Telegraf.

И хотя автомобилисты в нашей стране «сами с усами», всегда есть вероятность допустить ошибку, которая может привести к поломке машины. Журналисты изучили и собрали рекомендации ведущих ассоциаций автомобилистов по всему миру, раз уж белорусские таких советов не дают.

Так, в британской Автомобильной ассоциации (The AA) напоминают, что очень важно избегать сомнительных методов, которые могут привести к повреждению автомобиля, штрафам или даже краже.

Опасные мифы при разморозке

В сети публикуют множество часто опасных «лайфхаков» по ускоренной очистке машины от наледи и снега. Среди них:

Использование горячей или даже теплой воды. Резкий перепад температуры вызывает быстрое расширение и сжатие стекла, что может привести к его растрескиванию, особенно при наличии сколов. Не забывайте, что на сильном морозе вода замерзнет повторно, сковав дворники или форсунки омывателя стекол.

«Портхолинг» (езда с частично очищенным стеклом). Вождение с ограниченной видимостью — административное правонарушение, в том числе и в Беларуси, которое грозит штрафом. На самом деле это крайне опасно для всех участников движения. Причем чистить надо все стекла, а не только лобовое.

Включение примерзших стеклоочистителей. Никогда не делайте так до разморозки. Это верный способ вывести из строя мотор трапеции дворников.

Попытки протереть стекла изнутри руками или рукавом куртки. Такие действия лишь частично помогают, но оставляют жирные разводы. Для удаления конденсата используйте только чистую, еще не использованную микрофибру.

Следование сомнительным интернет-«хакам» при разморозке.

Горячая вода в пакете: риск повторного замерзания воды и примерзания дворников.

Картофелина для протирки стекла: оставляет трудноудаляемый налет, ухудшающий видимость.

Антисептик для рук: неэффективен по сравнению со стандартным прогревом и деайсером, может повредить некоторые покрытия.

Вот правильный способ очистить машину:

Проверьте стеклоочистители. Убедитесь, что дворники выключены и не примерзли к стеклу.

Заведите двигатель и включите обогрев. Запустите двигатель и включите печку на максимальный обогрев лобового стекла. Активируйте обогрев заднего стекла и зеркал (при наличии). Не лишним будет включить и кондиционер — он осушает воздух и предотвращает запотевание изнутри. Не покидайте автомобиль с работающим двигателем.

Затем очистите автомобиль от снега. Пока салон прогревается, сметите снег с крыши, капота и багажника мягкой щеткой. Особенно важно очистить решетку радиатора для предотвращения перегрева. Проверьте, что фары и габариты чистые.

И только теперь принимайтесь за удаление наледи. Используйте пластиковый скребок и качественную размораживающую жидкость для очистки стекол снаружи. Не используйте для соскребания льда жесткие или металлические предметы.

Обязательно добейтесь полной видимости. Начинать движение можно только тогда, когда полностью очищены ото льда, снега и конденсата все стекла автомобиля. Частичная очистка («смотровое отверстие») опасна и наказуема.

Что ещё важно сделать

Вы можете использовать экран для лобового стекла (или даже картон) после парковки, чтобы предотвратить образование наледи. Да-да, подойдет тот самый от солнца, что летом вы закинули в багажник или оставили в гараже.

Не бойтесь использовать современные технологии, если они есть: многие автомобили, особенно электрокары и гибриды, имеют функцию предварительного прогрева салона и стекол через мобильное приложение или с брелока.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com