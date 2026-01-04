закрыть
ВСУ взяли в плен гражданина Кубы с необычным позывным

  • 4.01.2026, 23:15
  • 1,504
ВСУ взяли в плен гражданина Кубы с необычным позывным
Джоанди Депалаза

Россияне вместо депортации отправили его на войну.

На Купянском направлении бойцы 127-й отдельной тяжелой механизированной Харьковской бригады взяли в плен гражданина Кубы Джоанди Депалазу, известного под позывным «Никто». Об этом сообщил Корпус «Хартия» в своем Telegram-канале.

По словам пленного, он находился в Москве около восьми месяцев, несмотря на то что его российская виза была действительна лишь три месяца. Депалаза рассказал, что жить в статусе нелегального мигранта в столице России было крайне сложно из-за постоянных полицейских проверок.

Он утверждает, что правоохранители регулярно останавливали мигрантов и предлагали выбор — заплатить деньги, быть депортированным или отправиться на войну. При этом, по словам кубинца, контракт с Министерством обороны РФ он не подписывал и рассчитывал на депортацию на родину.

Однако вместо этого спустя шесть дней его, как утверждает Депалаза, отправили на фронт. С момента прибытия в зону боевых действий он не видел ни своих документов, ни обещанных выплат.

По его словам, на Купянском направлении он оказался в августе 2025 года.

