ВСУ взяли в плен гражданина Кубы с необычным позывным
- 4.01.2026, 23:15
Россияне вместо депортации отправили его на войну.
На Купянском направлении бойцы 127-й отдельной тяжелой механизированной Харьковской бригады взяли в плен гражданина Кубы Джоанди Депалазу, известного под позывным «Никто». Об этом сообщил Корпус «Хартия» в своем Telegram-канале.
По словам пленного, он находился в Москве около восьми месяцев, несмотря на то что его российская виза была действительна лишь три месяца. Депалаза рассказал, что жить в статусе нелегального мигранта в столице России было крайне сложно из-за постоянных полицейских проверок.
Он утверждает, что правоохранители регулярно останавливали мигрантов и предлагали выбор — заплатить деньги, быть депортированным или отправиться на войну. При этом, по словам кубинца, контракт с Министерством обороны РФ он не подписывал и рассчитывал на депортацию на родину.
Однако вместо этого спустя шесть дней его, как утверждает Депалаза, отправили на фронт. С момента прибытия в зону боевых действий он не видел ни своих документов, ни обещанных выплат.
По его словам, на Купянском направлении он оказался в августе 2025 года.