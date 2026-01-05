Foreign Affairs: Новые артерии власти 5.01.2026, 3:44

Подводные кабели стали новым полем геополитической борьбы.

Подводные кабели, по которым проходит 99% трансокеанского цифрового трафика, включая финансовые, правительственные и военные коммуникации, превращаются в критически важное поле глобальной конкуренции, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Эксперты отмечают рост инцидентов саботажа и наблюдения за кабельными сетями, что угрожает безопасности данных и стабильности международных связей. Примеры включают повреждения кабелей в Балтийском и Южно-Китайском морях, а также применение беспилотных глубоководных аппаратов для их перерезания.

Юридическая и институциональная база для защиты подводных коммуникаций отстает от технологического развития. Конвенция ООН по морскому праву 1982 года защищает прокладку и обслуживание кабелей, но ряд стран, включая Китай, ограничивает доступ иностранных операторов, что приводит к задержкам и обходным решениям. Судебные преследования за умышленные повреждения кабелей остаются редкостью, доказать вину конкретного судна или экипажа крайне сложно, а государство флага часто не проявляет инициативы.

Меры защиты предпринимаются на национальном и региональном уровнях. США усилили безопасность мест выхода кабелей на берег и приняли законы о контроле за критической инфраструктурой, включая сотрудничество с Тайванем и партнерами в рамках программы Quad. В Европе действует план ЕС по предотвращению угроз и ремонту повреждений, а НАТО создало координационный центр и программы мониторинга. В Азии сотрудничество развивается медленнее, но ASEAN начал формировать принципы защиты критической подводной инфраструктуры.

Международные усилия включают декларацию 2024 года по безопасности кабелей, подписанную более чем 30 странами, включая весь G7 и страны Северной Европы. Однако глобальная система мониторинга угроз, обмена разведданными и совместного расследования инцидентов пока отсутствует. Эксперты считают, что создание интегрированной архитектуры с участием государств, региональных организаций и частного сектора поможет снизить риски саботажа и укрепить глобальную стабильность.

