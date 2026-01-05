У берегов Германии впервые прошел танкер-«зомби»
- 5.01.2026, 5:22
Он перевозил российскую нефть.
В начале декабря мимо балтийского побережья Германии впервые прошел российский танкер, который в морской отрасли относят к так называемым танкерам-«зомби» — старым судам с незаконно измененным уникальным идентификационным номером Международной морской организации (IMO). Как выяснил The Insider, судно неоднократно посещало российские порты, в частности Приморск.
Об этом сообщил Deutsche Welle, информацию изданию подтвердили в немецкой государственной Службе безопасности судоходства (Dienststelle Schiffssicherheit).
Под подозрение попал нефтетанкер Tavian, прошедший через Балтийское море с грузом российской нефти. Судно использует IMO-номер 1095337, который, по данным ведомства, может быть поддельным. По оценке немецких специалистов, Tavian на самом деле является танкером Tia, ранее зарегистрированным под IMO-номером 9147447. В таком случае речь идет об одном из самых старых крупных нефтяных танкеров, все еще остающихся в эксплуатации. В Службе безопасности судоходства подчеркнули, что это первый зафиксированный случай появления танкера-«зомби» у берегов Германии.
О судне впервые сообщил отраслевой журнал Lloyd’s List 18 ноября. Издание отнесло Tia к «теневому флоту» и указало, что используемый им IMO-номер полностью сфабрикован и отсутствует в базе данных Международной морской организации. В августе 2024 года танкер попал под санкции США.