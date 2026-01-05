Хватило отдаленного рокота трех вертолетов «Апач» Александр Невзоров

5.01.2026, 6:00

Александр Невзоров

Мадуро был не просто важным, а архидрагоценным союзником Москвы.

Ибо, «кто владеет Венесуэлой — тот рулит мировыми ценами на нефть. Кремль десятилетиями пичкал мадуриан своим железом, перебрасывая им дивизионы С-300 ВМ, «Бук М2», «Панцири», истребители СУ-30 МКВ, РСЗО «Смерч», ракеты «воздух-воздух» Р77.

Даже когда война в Украине перешла в весьма неприятную для русских стадию «осликов, трехлинеек и всенародного сбора трусов», Путин укреплял мадурщиков тысячами иранских дронов Mohajer-6 и китайскими амфибийными БМП VN-16.

На постоянном боевом дежурстве в Каракасе находилось около 5000 (!) ПЗРК «Игл-С». Разумеется, рулили всем этим барахлом спецы из РФ.

Строго говоря, в Венесуэле было расквартировано не менее трех дивизий РФ. В ноябре-декабре началась подпитка ГРУшниками, ФСБшниками, саперами и пр.

Мадуро, разумеется, был в курсе своей «адской мощи», поэтому и вел себя так нагло.

Российские аналитики давали 100% гарантию того, что «Трамп не сунется» во избежание «катастрофических потерь». Однако хватило отдаленного рокота трех вертолетов «Апач», чтобы вся ПВО Каракаса рассыпалась и побежала прятаться.

Да, кто-то немножко пострелял во дворе мадуриного бункера, но у «Дельты» потерь нет, а двор украсился 26 трупами русских военспецов.

Теперь вся боевая техника РФ стала собственностью американцев. (Она им нафиг не нужна и вероятно, скоро окажется в Украине.)

Вице-президент отыграла в телевизоре патриотический спектакль, а потом позвонила Рубио, пояснив, что «политика — это всегда немножко театр».

Александр Невзоров, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com