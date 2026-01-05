Что будет с курсом доллара в первой половине января 2026 года 5.01.2026, 8:26

Прошла первая неделя нового, 2026 года. На белорусском валютном рынке не проводились торги и значимых изменений обменных курсов иностранных валют не произошло. Но на мировом финансовом рынке и валютном рынке России в эти дни котировки основных активов обозначили ближайшие цели. Что будет с курсами в первой половине января, рассказывает финансовый аналитик Михаил Грачев в традиционном прогнозе на myfin.by.

Начало нового года на валютном рынке

На российском валютном рынке торги валютами проходили всю прошлую неделю, включая начало года, в пятницу, 2 января. Безусловно, торговая активность была невелика, но, тем не менее, обменный курс доллара США двинулся в сторону роста, и прошлая пятница закрылась с курсом доллара USD/RUB 80,30. Белорусские банки на длинные выходные выставили курсы покупки/продажи доллара США в диапазоне USD/BYN 2,925/2,930. Как видим – это существенно отличается от курса закрытия последних торгов во вторник, 30 декабря.

В то же время, по итогам двух последних торговых сессий прошлого года курс «бакса» на белорусском рынке снижался до USD/BYN 2,8925, но остановился на 2,9027. За два торговых дня объём составил 41 116 млн долларов США. А в целом за декабрь объём торгов долларов приблизился к ноябрьскому максимуму и составил 416 227 млн долларов США. По итогам года доллар «просел» к белорусскому рублю на -16,43%.

Тренды валютного рынка

Такого существенного укрепления позиций белорусского рубля против доллара в течении финансового года практически не было в истории Беларуси. Этот тренд года был обусловлен аналогичным укреплением российского рубля против доллара на российском рынке. Это стало возможным в силу последовательно жёсткой денежно-кредитной политики Центробанка России, низкого спроса на «недружественные валюты и постоянной подпитки внутреннего рынка со стороны экспортёров и Банка России в рамках «валютного зеркалирования».

Но, в то же время, столь существенное укрепление рубля имеет и обратную сторону. Это высокие ставки по кредиту, что тормозит инвестирование в экономику со стороны частного капитала, и существенные недоборы в бюджет от экспортных поступлений.

По мнению участников российского финансового рынка, такое положение дел с началом 2026 года постепенно будет меняться. Как минимум, вдвое до 4,62 млрд руб. в день против 8,94 млрд руб. во втором полугодии 2025 года, уменьшается ежедневный объём продажи валют со стороны Минфина.

Далее, постепенно ключевая ставка Банка России будет понижаться. Но это процесс небыстрый, поскольку регулятор опасается роста инфляции на фоне повышения с 1 января 2026 НДС. Необходимо какое-то время для адаптации потребительского рынка к новым ставкам, в этот период инфляция может выйти в стадию роста.

Прогноз по валютам на неделю

Таким образом, до 12 января на российском рынке вряд ли будет заметно формирование нового тренда на рост обменного курса доллара. Но может так случиться, что в условиях тонкого рынка изменения курса валют могут быть значимыми. В любом случае – есть ожидание роста курса доллара при ослаблении курса рубля. И часто так бывает, что ожидания реализуются в котировки.

Исходя из этого, на белорусском валютном рынке высока вероятность роста курса доллара. Не исключено, что в первую неделю доллар начнёт разгоняться, чтобы к концу января все-таки выйти на рубеж в 3 рубля, который так и остался недосягаемым в прошлом году.

