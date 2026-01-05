Трамп прогнозирует крах диктатуры на Кубе 1 5.01.2026, 8:34

Тирания на острове выживала только благодаря Венесуэле.

Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство Кубы может рухнуть в ближайшее время, пишет Politico.

«Куба выглядит так, будто она уже готова пасть. Я не знаю, смогут ли они удержаться», — заявил Трамп.

При этом он отверг предположение, что его администрация может задействовать американских военных для ускорения краха кубинского правительства, пояснив, что главным экономическим донором Гаваны остается Венесуэла.

«Куба выживает только благодаря Венесуэле», — сказал Трамп.

Как отмечает издание, многие президенты США на протяжении десятилетий предсказывали падение социалистического строя на Кубе, однако он пережил даже распад СССР. Тем не менее слова Трампа ясно показали, что его администрация не просто ожидает смены режимов сразу в нескольких странах, но и открыто рассчитывает на это — даже на фоне неопределенности вокруг будущего самой Венесуэлы.

