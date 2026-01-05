Лукашенко довел агросектор до коллапса 7 5.01.2026, 8:55

6,430

Масштабный падеж скота.

За последние два года белорусские аграрные предприятия потеряли более 200 тысяч коров и телят, а также 340 тысяч свиней. По данным Белстата на 1 декабря 2025 года количество крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях Беларуси уменьшилось на 111 тыс. голов (минус 2,8%) к той же дате предыдущего года. Свиней стало меньше на 70 тысяч (минус 3,4%), пишет «Белорусы и рынок».

Сокращение поголовья скота в агросекторе продолжается второй год подряд. За предыдущий, 2024 год, численность КРС уменьшилась на 94,2 тыс. голов (на 2,3%), а свиней — на 270,2 тыс. голов (на 11,9%). Итого за последние два года — минус 200 тыс. коров и телят, а также 340 тыс. свиней.

Где замечены вспышки?

В ушедшем году наибольшие потери понесла Витебская область. Здесь за 11 месяцев поголовье свиней упало в полтора раза: в начале 2025 года в области насчитывалось 410 тыс. свиней, а теперь осталось всего 268 тысяч. По телятам и коровам Витебщина также в антилидерах — сокращение составило 8,5% поголовья.

В каких именно районах Витебщины произошли вспышки, видимо, эпизоотии, статистика прямо не говорит. Однако приводятся данные о сокращении общего показателя выращивания скота и птицы — как поясняет Белстат, за него ответственны именно свиньи, тогда как по птице происходил рост. Сильнее всего упало выращивание скота и птицы в целом в Шарковщинском (почти в 2 раза), Верхнедвинском (в 1,7 раза) и Чашникском (на 26%) районах.

Также от падежа свиней пострадала Минская область — данных по поголовью нет, однако выращивание за год сократилось на 25%. При этом общие цифры по выращиванию всего скота и птицы сильнее всего упали в Воложинском районе — на 65,5%, в Молодечненском районе — на 28,2%, Минском — на 16,5%.

Что происходит в Гомельской области, мы не знаем. Областной комитет выложил данные только по коровам, по свиньям цифры пропущены. А ведь именно эта область была центром бедствия год назад — по итогам 2024 года поголовье свиней здесь сократилось почти на треть. Некоторые районы Минской области (Воложинский, Клецкий) тогда вообще остались без свиней.

Что касается крупного рогатого скота, то его падеж в 2025 году наблюдается, кроме Витебской, также в Могилевской области. В Осиповичском и Климовичском районах убыло более 20% стада.

Беларусь скупает свинину в России

Напомним, Беларусь стала крупнейшим импортером свинины из России — объем белорусских закупок составил почти половину всего российского импорта этого мяса. По данным Forbes, закупки белорусской стороной в минувшем году составили порядка 100 млн долларов. Ранее, напротив, Беларусь поставляла свинину в Россию — порядка 60 тыс. тонн ежегодно.

Разнос на совещаниях не помог

В мае на совещании с правительством Александр Лукашенко возмущался тем, что в Беларуси зафиксирован рекордный уровень гибели скота. Во время поездки в Витебскую область в октябре Александр Лукашенко заявил, что за январь — сентябрь по республике падеж скота составил 108 тыс. голов, что в целом ниже уровня прошлого года на 5%. При этом рост падежа отмечен в 51 районе страны, в 13 из них — рост в полтора и более раз.

Глава Академии наук Владимир Караник пояснял в эфире государственных телеканалов, что причиной рекордного падежа является «исторически высокая плотность скота» и «более интенсивное животноводство», которое требует «других подходов к сохранности» поголовья.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com