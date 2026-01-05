Ставка Трампа выиграла 1 Иван Яковина

5.01.2026

Иван Яковина

Теперь США могут надавить на Россию.

В России смех сквозь слезы, потому что даже до них начинает постепенно доходить, в какой глухой угол завел Российскую Федерацию Путин. Вот это катастрофическое разрушение авторитета внутри страны, совмещенное со страхом Путина насчет его личной безопасности, как мне кажется, это два самых тяжелых последствия венесуэльских событий для российского режима.

В совокупности с ожидаемым падением цен на нефть эти два фактора дадут Трампу и его команде очень выгодные стартовые позиции на возобновленных переговорах между США и Россией по Украине

Если американцы захотят, то они смогут весьма эффективно использовать эти факторы для давления на российскую сторону, на то, чтобы выжать из Путина какие-то серьезные уступки. Чтобы американцы захотели это сделать, я думаю, надо, чтобы украинские лидеры, может, даже включая президента Украины, не жалели добрых слов для поздравлений Трампа. Тут важен психологический момент, как мне кажется. Трамп едва ли не впервые за все свое президентство принял самостоятельное, жесткое и даже опасное решение, и у него получилось, то есть он сделал ставку, и ставка эта выиграла

Трампу очень важно мнение посторонних. Ему нужна похвала. Сейчас Россия, Бразилия, Пакистан и кто-то еще ругают Трампа, критикуют. На этом фоне для Трампа особенно ценными и особенно важными будут слова тех, кто его поддержал, кто заступился за него, поэтому я думаю, надо сказать ему, что он абсолютно гениальный военный лидер. Я бы Трампу на дорогой белой бумаге отправил послание такого содержания золотыми буквами. На мой взгляд, сейчас такой момент, что переборщить с похвалами Трампу просто невозможно.

Иван Яковина, YouTube

