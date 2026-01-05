ISW рассказал, почему Россия так легко сдала Мадуро

ISW рассказал, почему Россия так легко сдала Мадуро1
5.01.2026, 9:32
Реакция Кремля пока остается шаблонной.
Россия публично осудила военную операцию США в Венесуэле, однако ее реакция оказалась предельно сдержанной и во многом формальной. На это обращают внимание аналитики Института изучения войны (ISW).
В частности, 3 января министры иностранных дел России и Беларуси Сергей Лавров и Михаил Рыженков выступили с совместным заявлением, в котором в стандартных формулировках осудили действия США и призвали Вашингтон вернуть правителя Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу на родину.
Более резкую позицию занял заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он обвинил президента США Дональда Трампа в нарушении международного права, выразил поддержку Мадуро, а также использовал ситуацию для угроз в адрес канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Украины Владимира Зеленского.
С критикой американской операции выступили и депутаты Государственной думы РФ. По их словам, США якобы игнорируют суверенитет стран Западного полушария и стремятся установить контроль над нефтяными ресурсами Венесуэлы.
Как подчеркивают аналитики ISW, реакция Кремля пока остается шаблонной и не выходит за рамки привычной риторики.
«Кремлю, вероятно, придется лавировать между необходимостью сохранять репутацию надежного партнера для других государств и продолжением попыток выстроить отношения с администрацией Трампа», — отмечают эксперты.