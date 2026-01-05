закрыть
5 января 2026, понедельник, 9:55
Кипр во время председательства в ЕС займется санкциями против белорусского режима

  • 5.01.2026, 9:38
Кипр во время председательства в ЕС займется санкциями против белорусского режима

Особенно в вопросе исполнения ограничительных мер.

Кипр, который председательствует в Совете ЕС в первом полугодии 2026 года, намерен продолжить анализ экономических и финансовых последствий российской агрессии против Украины. Особое внимание будет уделено возможным сценариям затяжного конфликта, а также обеспечению надлежащего исполнения санкций Евросоюза в отношении России и Беларуси.

Об этом говорится в официальной 52-страничной программе кипрского председательства. При этом других упоминаний Беларуси в документе не содержится.

В программе подчеркивается, что продолжающаяся агрессивная война России против Украины, сопровождающаяся незаконным вторжением и длительной оккупацией, требует четкой и недвусмысленной приверженности международному праву.

Отмечается, что его фундаментальные принципы не могут быть поставлены под сомнение — ни в данном конфликте, ни в каких-либо других ситуациях в Европе или за ее пределами. Также особо указано, что двойные стандарты не могут служить ориентиром для Европейского союза.

